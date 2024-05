Una universidad pública al servicio de la mujer del presidente

Alguien que sin titulación universitaria es capaz de permitirse el lujo de dar clases a los mismísimos rectores de las universidades de España e Iberoamérica puede perfectamente elegir a los profesores de las cátedras que dirige. Faltaría más, aunque, según la normativa de la Complutense, «con carácter general, al menos el 25% de la docencia» de esas titulaciones «se impartirá por profesorado de la UCM». La excepción es Begoña Gómez: «Salvo en aquellos casos en los que se justifique la necesidad de una mayor participación de profesionales externos, por la inexistencia de profesorado vinculado especializado en la materia y aquellas otras causas que la Comisión de Formación Permanente pudiera considerar».

No es de extrañar que el claustro de profesores de los másteres que Begoña Gómez «codirige» en la Complutense esté compuesto, en su inmensa mayoría, por docentes ajenos a la universidad. El negocio obliga a diversificar y a buscarse perfiles provenientes del mundo empresarial, que al fin y al cabo es quien patrocina la aventura académica de la mujer del presidente del Gobierno. La cosas son como son: Begoña Gómez es la única profesora al frente de una cátedra que no cuenta con licenciatura y, en consecuencia, la única que tiene manos libres para hacer de su capa un sayo. En 2020, el nombramiento de Gómez como «directora» de la cátedra de Transformación Social Competitiva ya generó mucha polémica porque la propia normativa de la Complutense determina que «el/la director/a de la cátedra será un/a profesor/a o personal de administración y servicios con vinculación permanente de la UCM nombrado/a por el rector a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento», algo que no se cumple en su caso. Y, sobre todo, «la dirección deberá recaer en un miembro del personal docente e investigador o personal de la administración o servicios cuya actividad guarde relación con el ámbito de la actividad. Preferentemente, responderá a un perfil de prestigio profesional, técnico y científico reconocido en el ámbito temático del objeto de la colaboración», se recoge en la normativa universitaria.

¿Cómo nombrar directora de la cátedra a Begoña Gómez saltándose las propias normas de la universidad? Muy sencillo: buscando a alguien que cumpla con los criterios de selección para nombrarle co-director de la cátedra. La realidad es muy sencilla: el mérito académico cuenta muy poco y el título que le ha funcionado a Begoña Gómez es el de mujer del presidente del Gobierno.