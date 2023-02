Los ultras anti-Ayuso son los cachorros rabiosos de la extrema izquierda madrileña

Era obvio que el acto en el que Ayuso recibió el título de «alumna ilustre» de la Universidad Complutense no era más que una excusa para que la ultraizquierda madrileña vomitara su odio sectario sobre la presidenta de la comunidad. Una excusa porque la estrategia era de largo recorrido, como ha podido comprobar OKDIARIO, que se ha infiltrado en una asamblea de las organizaciones estudiantiles Contracorriente y Pan y Rosas, impulsoras del escrache a la presidenta. Pues bien, la consigna es lanzarse a un «enfrentamiento duro en las calles» de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. O sea, que cualquier pretexto les valía para exhibir su inquina y aprovecharon la entrega de la distinción a Ayuso como laboratorio de pruebas.

Los ultras de izquierda se han reunido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde recientemente se ha reincorporado como profesor el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, para debatir sobre sus planes para los próximos meses, además de celebrar el «éxito brutal» que a su juicio supuso el escrache a Ayuso cuando fue a la Universidad a recoger el galardón. Aquello no fue una concentración espontánea, nacida de un arrebato por su disgusto por la concesión del premio, sino que respondió a un plan concebido para acabar políticamente con la presidenta madrileña. No es de extrañar que vayan a acudir a la manifestación del próximo domingo por la sanidad pública, a la que también acudirán los líderes madrileños de PSOE, Más Madrid y Podemos, una marcha que, reconocen, no trata sólo de sanidad, sino también de «ir contra Ayuso». Nada nuevo bajo el sol, pero conviene desenmascarar a estos mozalbetes que no son otra cosa que las terminales estudiantiles del socialcomunismo. Fueron a lo que fueron y quedaron retratados. No engañan a nadie. Lo de la Complutense, parecía obvio, fue una simple excusa.