Últimos asaltos: de Telefónica a la carrera diplomática

El sanchismo-chavismo no descansa ávido de poder y de control. Desde Indra, CIS, Rtve, Correos, Efe, Tribunal Constitucional, Hispasat, Paradores, llega ahora Telefonica, la octava mayor empresa privada del IBEX amparado argumentalmente en impedir el control por parte de los saudíes.

Podrá contar cuentos de Bagdad si quiere, pero a estas alturas de la película todo el mundo conoce la avidez del sujeto por hacerse con el poder (ya tiene desde hace tiempo quintacolumnistas ahí) en una compañía que es mucho más que su cuenta de resultados. Curiosamente, hace el mismo camino del argentino Milei pero a la viceversa. Este privatiza y Sánchez «nacionaliza» escuchando a la jefa del sector comunista del Gobierno que desea extender los tentáculos gubernamentales al resto de las empresas estratégicas hoy bajo control del capital privado. Ya sabemos que los Estados en Europa están presentes en grandes compañías y no pasa nada. Tampoco pasaría con otro jefe de Gobierno que no fuera Sánchez, porque éste ha demostrado hasta la saciedad su escasa calidad democrática a la hora de confundir lo suyo con lo de todos.

La otra noticia de la semana a tal propósito han sido los nombramientos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde su titular, José Manuel Albares, no es tan poca cosa como parece. Ha colocado en puestos para miembros de la carrera diplomática a militantes socialistas, algunos de ellos sin la más mínima capacidad técnica para el desempeño de funciones. No voy a entrar a señalar a señoras emparentadas con jefes de lobbys que se conducen como si el palacio de Santa Cruz fuera suyo y hacen negocios; tampoco en ir más allá con el reciente nombramiento de la señora del ministro como consejera de Hispasat si, como parece, tiene cualificación profesional para ello. Pero sí que coloca en temas de Estado a gentes, mujeres y hombres, que no saben donde está Colombia y confunden Argentina con Nicaragua.

Al paso que va, Sánchez, a nada que se lo pidan, coloca a Junqueras como presidente del Tribunal Supremo y a Otegui al frente del CNI… Y, ¿Puigdemont? Ah, don Carles sustituto de Armengol.

¡Total!