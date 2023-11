La última esquizofrenia progre: la lengua de Vox

Leo en la prensa local, por supuesto una cabecera apesebrada, el siguiente titular: «La traductora Marga Prohens estudia en la lengua de Vox». Hasta ese nivel llega la esquizofrenia de estos progres de escasas luces. Lo digo, en primer lugar, porque el redactor nos lo cuenta, mira por dónde, en lo que llama «la lengua de Vox». Pocos días después, el mismo redactor publicaba una información con el siguiente titular: «La ultraderecha balear, eufórica con la victoria de Milei en Argentina». Menuda barbaridad. Me explicaré.

Empezaré recordando a mis queridos progres, que barbaridad nos refiere un hecho necio y que necio significa ignorante o falto de inteligencia. Tratándose de un medio significadamente apesebrado, daré por cierto que la línea editorial del periódico local bendice de buena gana ambos titulares y en consecuencia la cabecera incurre igualmente en barbaridad y necedad.

Un inciso. Mis queridos progres, algo que ver con el estilo. Cuando se dice que Marga Prohens es una traductora elevado a titular, hay tono despectivo sin lugar a dudas. ¿Tiene esta gentuza, el redactor en cuestión incluido, la relevancia que tiene un traductor? ¿Conocen la excelencia que se necesita para llegar a ser un traductor en instancias internacionales, camino que a lo mejor habría seguido Marga Prohens de no dedicarse a la política? ¿Sabe toda esta gentuza que la inmensa mayoría de militantes de izquierdas son incapaces de prosperar en la vida, más allá de la obediencia debida?

Vamos a ver. El redactor, que imagino identificado con el separatismo y la inmersión lingüística, señala a la presidenta del Govern Marga Prohens con esta ocurrencia falaz: estudiar en la lengua de Vox, es decir, el castellano o español, que tanto monta. Recuérdese que el redactor en cuestión, lo narra, sí, en español o castellano, que tanto monta. Después señala a Vox como la «ultraderecha balear». En resumidas cuentas, que «la lengua de Vox» es la lengua, por tanto, de la «ultraderecha balear».

Seguiré recordando a mis queridos progres que falaz retrata al embustero o falso. Y que falacia, palabra hermana, refiere engaño, fraude o mentira.

Una vez leídos ambos titulares garabateados por la misma pluma, no habría prestado la más mínima atención de publicarse en Ara Balears, ya que a fin de cuentas el diario se redacta íntegramente en catalán, que no mallorquín.

Pero me pregunto en qué estaría pensando este… ¿periodista? al vomitar su odio hacia el español escribiendo precisamente en español, que conviene no olvidarlo, es «la lengua de Vox» y que Vox, según él, es la ultraderecha de Baleares. O sea, resumiendo, este figura escupe su odio a la ultraderecha, y lo hace, nada menos que escribiendo ¡en la lengua de la ultraderecha!

¿Se puede ser más berzotas? Mis queridos progres, berzotas identifica a las personas ignorantes o necias. Entiendo que esta tropa escriba en lengua ultraderechista, porque la cabecera es muy consciente de que no se comería un rosco de euro en caso de editar el diario íntegramente en catalán.

Lo que aprovecho para recordar por enésima vez que los sumos sacerdotes del catalán, amparados por el negocio multimillonario de la inmersión, no han sido capaces de enamorar al foráneo debido a su intransigencia, jamás predispuestos al acompañamiento de los nou vinguts a su nueva realidad a partir del encuentro en lugar de la imposición. No enamoran. Solo asustan y así les va por muchos pretorianos que tengan en la escuela pública.

Algunos lectores podrían preguntarse, cómo el tal Merino, que es periodista o eso parece, es capaz de escribir en contra del gremio cuando la norma -no escrita- es que «perro no come perro». Siendo delegado sindical en RNE de Baleares por Comisiones Obreras, surgió un conflicto ante el que tuve que adoptar una posición contraria a lo que se entiende por compañerismo. De hecho, un miembro de la plantilla me recordó que «perro no come carne de perro», a lo que respondí que yo no me consideraba un perro.

Ahora, en momentos críticos para la democracia española y la división de poderes, la primera obligación del periodista que se considere obligado por la verdad es combatir abiertamente a quienes están prostituyendo el oficio de manera continuada y fraudulenta. Los apesebrados son una vergonzosa metástasis.

El ejemplo que hoy traigo a mi columna es la clara demostración del fraude que está infectando a la opinión pública, de manera en extremo grave.

Es imprescindible enfrentarse a esta esquizofrenia progre, derribando todos sus engaños, como en este caso considerar que el castellano es la lengua de Vox y, en consecuencia, de la ultraderecha. El castellano o español merece mayor respeto, tratándose de la lengua oficial del Estado, en España. Es la primera piedra en el edificio constitucional, que reclama la batalla cultural para derribar el muro de mentiras y engaños de una extrema izquierda que lidera un PSOE, aquí PSIB-PSOE, tan desnortado y tan guerracivilista.

Quiero acabar, dirigiéndome a Javier Milei: ¡Viva la libertad carajo!