UGT y CCOO no son agentes sociales, son los agentes de Pedro Sánchez

La avalancha de sociedades civiles del Estado que ha alzado su voz contra la indigna claudicación de Sánchez ante los separatistas catalanes y vascos no para de crecer y convierte en aún más patético el apoyo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras a los pactos con los que el presidente en funciones revalidará su poder. Esto de llamar a UGT y CCOO agentes sociales es un eufemismo, porque son agentes, sí, pero no de la sociedad, sino de Pedro Sánchez, que les tiene untados. De jueces a fiscales, pasando por abogados, procuradores, auditores, inspectores de Hacienda, letrados de la Seguridad Social, inspectores de la Seguridad Social, criminólogos, diplomáticos, etc. Las últimas horas se han convertido en un incesante goteo de declaraciones institucionales contra el último movimiento de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Todos han salido a cuestionar unos pactos que «quiebran la separación de poderes», suponen una «evidente intromisión en la independencia judicial», «rompen el sistema de financiación autonómica» y trituran»el principio de igualdad». La práctica totalidad de los Cuerpos de la Administración del Estado han salido en tromba para oponerse sin matices a unos pactos que, en esencia, suponen la entrega del Estado a cambio de la continuidad de Sánchez en el Gobierno. También se han unido entidades de la sociedad civil a favor de la Constitución, despachos de abogados e incluso varios obispos. Cómo será la cosa que hasta organizaciones próximas a la izquierda como Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales o, entre otras, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia se han sumado a la protesta. ¿Y UGT y CCOO?, se preguntarán ustedes. Pues cómodamente apoltronados, apoyando a Sánchez por la cuenta que les tiene. Otros que han vendido su dignidad a cambio de subvenciones. Llamar a esta gente sociales cuando están en contra del clamor de la sociedad que se rebela contra la ignominia del presidente en funciones es de aurora boreal. Agentes, sí, pero de Pedro Sánchez.