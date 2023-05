¡Menudo marrón le espera a Feijóo si consigue ganar las elecciones y después gobernar! La Comisión Europea, sin cuyos fondos España no puede otear el futuro con un cierto optimismo, le ha vuelto a decir a Pedro Sánchez algo obvio, algo que sabe cualquier ama de casa con dos dedos de frente: no se puede seguir gastando lo que no se tiene.

Sánchez, amparado en las circunstancias extraordinarias que supusieron la pandemia de Covid y posteriormente la guerra de Putin contra Ucrania, tira de talón a mansalva sin importarle un carajo el altísimo grado de deuda pública acumulada (115% del PIB), el déficit que supera con creces lo determinado en los tratados europeos, colocando finalmente a España ante la insolvencia y la quiebra. Las futuras generaciones tendrán que acordarse y maldecir a ese tal Sánchez que ha jugado con su futuro.

Por lo pronto, la UE ha dejado en agua de borrajas el Plan de Estabilización Fiscal remitido por la ministra Calviño a Bruselas y sus cuentas públicas. Una chapuza tras otra. Exige que en el próximo ejercicio, es decir, dentro de seis meses, el país se ajuste el cinturón y ahorre más de 10.000 millones de euros. Tiene suerte Sánchez, probablemente para esas fechas ya no será primer ministro, si es que la compra descarada y fraudulenta de votos se detecta a tiempo.

De modo y manera que si ello sucede, la persona que tendrá que apechugar con esa responsabilidad será Alberto Núñez Feijóo. Se repite la historia de Zapatero, cuando dejó a Rajoy una herencia brutal que a la postre fue la que argamasó el 15M. Si, por el contrario, la compra de votos continúa, tendremos que ver y observar a Sánchez cómo se conduce diciendo a los ciudadanos que de lo prometido nada y que empiecen a devolver lo que recibieron con sus gracietas.