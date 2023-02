MARTES: INCOMPETENCIA SOBRE INCOMPETENCIA. Una reata de descerebrados, de los cuales finalmente han sido detenidos catorce de ellos, se desplazaban a los lugares donde iban a cometer sus fechorías -mayormente pintadas en trenes- desde diferentes países europeos. Es decir, practicaban lo que podría o debería denominarse «turismo de grafitis».

Una parte de ellos viajó a Mallorca para realizar pintadas en los trenes que circulan por esta isla de nuestros pecados y tres años después, tras sucesivas denuncias, han caído en manos de la Policía Nacional. Pues menos da una piedra. A la vista de lo sucedido, a uno se le ocurren dos cosas: la falta de vigilancia de la SFM, incapaz, entre otras cosas que ahora no procede mentar, de proteger sus trenes y mantenerlos limpios; y la todavía mayor incompetencia de la Policía Local de Palma, que con la ciudad, y sobre todo su casco antiguo, lleno de pintadas, ha sido incapaz de encontrar a unos pocos de los muchos grafiteros que circulan y embrutecen todo lo que tocan.

MIÉRCOLES: ANIVERSARIO ELECTORAL. Un Consell de Govern, consejo de gobierno en lengua franca, celebrado el pasado 5 de septiembre y presidido por la molt honorable Francina Armengol –para algunas decisiones importantes hace falta mentar todas las distinciones- decidió que el año 2023 se iba a celebrar el 40 aniversario de la promulgación del Estatut d’Autonomia de Baleares. Motivo, «una oportunidad de conocer nuestra realidad». Sabido es que a celebrar los 75 años se denomina bodas de diamante, 50 bodas de oro y 25 bodas de plata. ¿Qué nombre deberían ponerle a la celebración de cuatro décadas? Visto lo visto no cabe duda de que el nombre apropiado para la celebración de 40 años debe ser bodas electorales. A tal objetivo responde una celebración oportunista y absurda.

VIERNES: LA CESTA INSULAR DE CALVIÑO. Lamentablemente, si es que nos llueven todas las desgracias, no tenemos en Baleares ningún supermercado donde podamos llevarnos a la cesta las cosas de comer con grandes rebajas, como le sucede a la señora Calviño, que menesterosa necesita comprar en las rebajas porque los dos sueldos que percibe no le alcanzan para llegar a final de mes. Al contrario, entre enero del 2022 y enero del 2023, según la estadística, la cesta se ha encarecido aquí tal que un 14%. Menos mal que un Gobierno como el que tenemos, previsor y defensor de las clases medias y trabajadoras, ha decidido ayudar a superar, con 200 euros anuales, las carencias derivadas del encarecimiento. Y tal ayuda, que supone 16,6 euros mensuales, aunque no haya hecho falta haber bajado el IVA de la carne y el pescado, permitirá que una vez al mes una familia pueda disfrutar de una o dos chuletas o, en su defecto, medio kilo de salmonetes. Ahí es nada el banquete que se van a dar. Aunque luego tengan que abstenerse del café con leche porque el uno se ha incrementado un 14%, la leche, un 31% y si se le añade azúcar, un 41% más.

Lo que queda claro es que el entretenimiento de los jóvenes es más importante que el comer de los mayores porque el pasado año 2022 les concedieron a los jóvenes 400 euros para diversiones.

SÁBADO: CARTA A NETANYAHU. La alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, ha dirigido una carta a Netanyahu, no al alcalde de Tel Aviv, renunciando al hermanamiento de ambas ciudades. Que no cunda el ejemplo. Y Palma, aunque no se haya hermanado nunca con la capital de Israel, y motivos no le han faltado dada la cantidad de judíos conversos que tiene, no se le pase por la cabeza a Hila una decisión semblante, que cosas más pintorescas están sucediendo ahora en Cort con el personal propalestino que por allí vegeta.