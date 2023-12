El trilero Sánchez deja a millones de funcionarios ‘congelados’

Los funcionarios verán por ahora congelados sus sueldos porque Pedro Sánchez ha incumplido su palabra de aumentar un 2% en 2024 las retribuciones de los empleados públicos, pese a que estos incrementos fueron pactados con UGT y CCOO. La excusa -la falta de Presupuestos- no se tiene en pie, porque en otros ejercicios se subieron los sueldos de los funcionarios sin necesidad de esperar a que fueran aprobadas las cuentas generales del Estado. Y es que entre las medidas económicas aprobadas en el último Consejo de Ministros está la norma que recoge una subida del 3,8% de las pensiones contributivas, pero no hay nada relativo al sueldo de los funcionarios. Así que tendrán que esperar a la próxima primavera, al menos, para ver incrementadas sus nóminas. Se da la circunstancia de que las retribuciones de los funcionarios en 2023 y 2024 fueron pactadas por el Gobierno con los sindicatos de izquierda a finales de 2022 -una subida con efectos retroactivos del 1,5% desde enero de ese año, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, más otro medio punto (ya abonado) en noviembre pasado en función de la inflación y otro medio punto (aún pendiente) vinculado al crecimiento del PIB-.

UGT y Comisiones Obreras, tan comprensivos siempre con el Gobierno socialcomunista, han sido engañados por el gran trilero de la Moncloa, porque técnicamente es perfectamente posible subir los sueldos de los empleados públicos aunque no se hayan aprobado los Presupuestos. No se ha hecho sencillamente porque a Pedro Sánchez, el del escudo social, no le ha dado la gana. Si esto lo hace un Gobierno del PP, los sindicatos de clase afines a la izquierda rodean la Moncloa, pero como ha sido un Ejecutivo colega protestarán con la boca pequeña. Se espera que Yolanda Díaz diga algo, porque en este asunto a la reivindicativa vicepresidenta segunda se le ha comido la lengua el gato. Mucho reclamar subidas de sueldo a los empresarios y meterles un rejonazo a la banca y a las energéticas, pero cuando se trata de aplicarse el cuento y cumplir lo pactado -aunque no dependa de su Ministerio- con el sueldo de los funcionarios, es más fácil mirar para otro lado.