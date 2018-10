Carlos Herrera: “¿Qué lleva Iglesias en la cartera para seducir a Junqueras?”

En su sección semanal ‘No sin mi palo selfie’, el periodista Carlos Herrera desarrolla ciertas incógnitas que levanta la reunión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el golpista Oriol Junqueras, líder de ERC, en la cárcel de Lledoners.

“En un día en el que, cuando vean este vídeo, después de las 15:00 horas de la tarde, sabrán más de la reunión de Junqueras e Iglesias. Sabrán lo que han hablado en esa reunión o romería de los que van a ver a Junqueras a Lledoners. Supongo que les pondrán sandwiches de Rodilla, algunos cafés exquisitos y algún gintonic para echar la tarde. Las negociaciones entre un sujeto como Pablo Iglesias, que no ha elegido nadie para eso y que no forma parte del Gobierno pero como elabora documentos con el sello del Gobierno y el sello de su formación política, y un golpista.

Y entre los dos van a pactar si salen o no adelante los presupuestos de un país como España. Yo no me hago a la idea de que eso pase en cualquier otro país, y que además pase con absoluta normalidad. Es inusitado e inaudito. Es un disparate y a última hora algunas voces en el PSOE han obligado a Pedro Sánchez a puntualizar que las negociaciones las lleva el Gobierno, aunque todos sabemos que no es así.

Lo que está haciendo Iglesias con esta reunión es tomar una serie de iniciativas a las que le ha dado alas, precisamente, elaborar un documento con el sello del Gobierno. Él está haciendo algo que, a lo mejor, Pedro Sánchez no puede hacer, que igual hasta que le gustaría hacer. Y está cogiendo fuerza haciéndose imprescindible como correo del zar, al igual que Miguel Strogoff, para una futura negociación con Sánchez.

Créame que tonto no es.

Y además cuenta con la colaboración inestimable del preso golpista, que no preso político. Una sola duda: ¿Qué lleva en la cartera además de los sandwiches de jamón y queso el amigo Iglesias para convencer o seducir a la votación afirmativa de los presupuestos por parte de ERC? ¿Una promesa de libertad a nombre del Gobierno? ¿Alguna promesa de futuros gobiernos en Cataluña? ¿Alguna idea que le haya dado Roures? Tantas preguntas para un fin de semana”.