El régimen que les parió

Dicen los militares a los que se está investigando por parte del Ministerio en estos momentos que se encuentran tranquilos.

Decir esto demuestra la impunidad que sienten y ejercen los franquistas en España. Se amparan en la interpretación de la ley, la que ellos hacen, al considerar que ensalzar a Franco no tiene nada que ver con sus limitaciones establecidas (en el sentido de no posicionarse públicamente sobre cuestiones de índole política), ya que entienden que vanagloriar a los “héroes históricos” es “hablar de Historia” y hacer ejercicio de su libertad de expresión. Que esto no tiene nada que ver con política.

Para estos militares ensalzar a Franco parece ser parte de su tarea, entra a formar parte de sus obligaciones morales en defensa de lo que ellos deben considerar que representan.

El problema que radica en esta cuestión seguramente no sea de estos franquistas trasnochados. Seguramente sea, más bien, de la formación que han recibido y de cómo se les ha hecho entender (o no) lo que significa un Estado Democrático y de Derecho. Y su función en él.

Me pregunto qué enseñarán en las academias cuando ingresan los que aspiran a ser guardianes del orden y la ley. Está claro que la edad de estos que firman este tipo de panfletos nos da una idea de su origen, arraigado allá en tiempos de dictadura, donde efectivamente, tomaron posesión de sus plazas. Y no es difícil de entender que estén agradecidos al régimen que les parió (laboralmente hablando).

A todos ellos se les debía haber retirado en su momento. Si es que de verdad queríamos hacer una transición modélica, claro. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía Franco y las consecuencias que para la Historia tuvo su golpe de estado: el uso de la violencia, la sublevación militar ante un sistema democrático y legítimo, los genocidios del franquismo, las desapariciones, violaciones, torturas, persecuciones, censura, robos, abusos, enchufes y todo tipo de abusos que se han producido durante su régimen. Y eso es lo que aplauden estos militares.