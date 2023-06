Los tres ases en la manga de Pedro Sánchez

«¿Tú crees que la mayor parte de los diputados nuestros ganarían lo que ganan trabajando en otro lado?». Es la pregunta que lanzaba al aire hace unas semanas Pablo Iglesias para explicar que muchos de los suyos se aferran al sillón y sostienen al gobierno únicamente por la pasta. Así de simple.

La degeneración política alcanza ya niveles en los que estas declaraciones no sorprenden a nadie ni encabezan titulares. E incluso algunos preferimos la sinceridad del canalla a que nos tomen por imbéciles. Es algo que ya se sabe, y no es lo más grave después de ver cómo se protege al okupa frente al propietario, o cuando vemos que un falsificador de tesis puede ser presidente del gobierno, cuando los golpistas son indultados y los filoetarras los socios preferentes, cuando se cesa a un coronel de la guardia civil por cumplir con su trabajo o a la directora del CNI porque lo piden los indepes, cuando favoreces a malversadores, escondes a titobernis y encubres a Delcy y sus maletas, cuando te animan a llegar sola y borracha a casa mientras sueltas a violadores y cuando llenas las instituciones con tus amigos del baloncesto.

Es lo que nos ha traído frankenstein. Podría seguir, pero hoy no toca. Hoy toca explicar cómo un tipo que ha favorecido, e incluso protagonizado personalmente, esta degeneración, aún tiene posibilidades de repetir como presidente del Gobierno. Y ello puede pasar gracias a los tres ases que se guarda en la manga.

El primero es el olvido. Dicen que el elector medio tiene una memoria de tres meses. Tras ese tiempo, o bien ya no recuerda las noticias que le han indignado o bien se acuerda, pero ya no influyen en su decisión de voto. Si hay que pactar con los indepes, mejor al principio.

El segundo es el silencio. Para que el olvido funcione hay que evitar el recuerdo, así que mejor no hablar de lo que indigna. Pero como aún podemos disfrutar de la prensa libre, la mejor forma de acallar las críticas es el ruido: hablar más alto y distraer. Prometamos bonos culturales e Interrail para jóvenes, saquemos franquistas de sus tumbas y busquemos fantasmas con camisa azul por las esquinas.

Pero el tercero, que es el peor, es la costumbre. Acostumbrarse al escándalo es el peor de los escándalos. En ello estamos. Cuando la moral de la sociedad esté a la altura del presidente amoral que nos gobierna, Pedro Sánchez habrá triunfado. Cuando que no gobiernen los otros sea el objetivo a cualquier precio y ese objetivo se imponga sobre la ética pública, nos habremos olvidado de que no todo vale, nos habremos acostumbrado a la degeneración y ya no nos sorprenderá. Pero al menos no gobernarán los otros. Eso es para muchos lo importante. Ya se han acostumbrado. Si para usted no lo es, ya lo sabe; ni olvido, ni silencio ni, mucho menos, acostumbrarse.