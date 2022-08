El ‘tren de la bruja’ de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha garantizado que los trenes de Cercanías de Renfe serán gratuitos a partir del 1 de septiembre. A tenor de lo que me estoy encontrando en los convoyes catalanes, sólo falta que en cada vagón haya un empleado con una peluca y un escobón, al estilo del popular tren de la bruja de las ferias, para ir golpeando a los pasajeros que decidan aprovechar la oferta de Pedro Sánchez. Y es que, la situación de Cercanías en Cataluña, que ya está al borde del colapso, implica cierta dosis de sadomasoquismo para los viajeros habituales.

Soy usuario de Rodalies -así se denomina el servicio de Cercanías en Cataluña- desde hace unos cuarenta años. Y, aunque cualquier tiempo pasado no fue mejor, el nivel de degradación que sufrimos ahora es extremo. La culpa se reparte entre Renfe -la operadora- y ADIF -la responsable de las infraestructuras y las estaciones-, ambas dependientes de Sánchez vía Ministerio de Transportes. Un ejemplo: en la estación de Bellvitge, en la segunda ciudad de Cataluña -Hospitalet de Llobregat- sus usuarios estuvieron esperando que la convirtieran en accesible más de treinta y siete años. Siempre ha habido que subir o bajar escaleras para acceder al vestíbulo y a los andenes. Hará un par de años pusieron cuatro ascensores: no hay día que no estén estropeados uno o dos de ellos.

Muchas de las estaciones de Rodalies no tienen servicios, y varias de las que los tienen están en unas condiciones pésimas. Por ejemplo, la del céntrico Paseo de Gracia, y no por la labor del personal de limpieza, es que cuando en una estación tan transitada sólo hay una taza para mujeres y minusválidos y otra para hombres -sin urinario-, es una invitación a que su estado sea lamentable. De los lavabos de algunos de los convoyes podríamos redactar un manual de los horrores. Pero para horror, el estado del aire acondicionado de muchos de ellos: gotean y dejan el suelo húmedo y listo para resbalones. Los que son de dos pisos son los peores en todos los aspectos, además de ser tan sucios que dan grima.

Las líneas que unen las localidades costeras con Barcelona a partir de la primera semana de mayo, y hasta inicios de octubre, comienzan a saturarse, y van repletos más allá de las horas punta. Será curioso ver lo que ocurrirá si, aprovechando la oferta de Pedro Sánchez, miles de ciudadanos que no son usuarios de Cercanías, deciden viajar en tren. Más que personal del tren de la bruja, van a hacer falta trabajadores del metro de Tokio, de esos que son expertos en empujar a los viajeros para que se embutan en los vagones. Los retrasos y las incidencias en Rodalies son ya legendarias, así que con el incremento de pasajeros los motines en las estaciones y en los convoyes van a ser interesantes.

Sólo a Sánchez se le ocurre ofrecer como medida para paliar la crisis económica la gratuidad de un servicio, Cercanías Renfe, que en muchas líneas se aguanta con pinzas por la precariedad de medios y el mal estado de la red. Cuando vengan los problemas por la saturación definitiva de este transporte supongo que el PSOE echará la culpa a la «ultraderecha» del «PP y VOX por no arrimar el hombro». Los partidos separatistas hace años que está usando el pésimo estado de las cercanías para atacar a España diciendo que los catalanes somos «ciudadanos de segunda» y que con una Cataluña independiente todo funcionaría mejor. Y lo que puede pasar a partir de septiembre, cuando cercanías se colapse, les va a dar más argumentos a costa de una campaña pensada para teóricamente «ayudar» a los ciudadanos.