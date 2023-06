Traidores como Nacho

Muchas acusaciones de traición estamos viendo estos días. Los puñales vuelan, las defenestraciones se suceden y damos gracias de que en esta tierra se dé mal el uso del polonio. En la ultra izquierda, las antiguas y festivas sopladoras de velas de aniversario, las adalides de la más castiza “sororidad” se están arrancando metafóricamente el moño por estar en las listas. Y algún tirón de pelo habrá sucedido en vivo y fuera de lo virtual, seguro.

En Cataluña la cosa está también que arde. La famosa “unidad independentista” se ha ido al traste en los últimos días. Si es que alguna vez fue algo más que un espejismo. El PSC entra y sale de esas “unidades” como si fueran de aire. En mi querida Tarragona los socialistas pactan con ERC y lo mismo sucede en Lérida. Y eso que, hace 4 años, ERC puso el grito en el cielo tras el anuncio del pacto entre Junts y PSC en la Diputación de Barcelona. “Es increíble que entreguen su presidencia al 155 en lugar de pactar con Esquerra”, decían. En esta supuesta “unidad” se vive el encono feroz de los muy parecidos. Incluso dentro de ERC se palpa la inquina entre el presidente del partido, Oriol Junqueras, y el presidente del Govern, Pere Aragonés.

Todo es (y no le descubro nada que usted no sepa) un “sálvese quien pueda”. Y casi es mejor la traición que el ridículo. Por ejemplo: por no soltar del todo su estupendo puesto, Ada Colau se puso ayer “imaginativa” y dejó a todos de pasta de boniato proponiendo repartirse la alcaldía de Barcelona con Esquerra y con el PSC. Así tendríamos de todo, pensaría. Una muestra de anti “edadismo” el primer año con Ernest Maragall de alcalde, luego ella con su sexo “fluido” y figura “no normativa” el segundo, y ya seguidamente Jaume Collboni como el típico gay de toda la vida. Arreglo más inclusivo no se podía tramar.

Más corriente ha sido que Nacho Martín Blanco haya dado el salto sin pértiga al PP encabezando la lista de las generales. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, había declinado hacerlo y el diputado de Ciudadanos ha provocado un terremoto cuando ha anunciado que iría en la misma posición que ocupó Cayetana Álvarez de Toledo en 2019. Y como no quiso ser alcaldable por Barcelona (fue primera opción antes que Anna Grau), se le acusa de que la jugada habría estado planeada de antemano. “Es difícil que alguien que me conozca pueda pensar que yo no tenía nada ligado, ni tan solo hablado, con el PP antes de las municipales” ha asegurado. “Yo no quería ser el alcaldable de Ciudadanos, pero de ninguna de las maneras quiere decir que tenía nada ligado con el PP”.

La dirección de Ciudadanos ha mostrado este lunes su «profundo malestar y decepción» por la noticia. En un mensaje a través de Twitter, la presidenta de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha opinado que la decisión de Nacho Martín Blanco es decepcionante y una “incongruencia ideológica”. Y que ha traicionado los principios y valores de un centro liberal que, según añadió en un exceso de entusiasmo (que algún día se comerá), “ni se compran ni se venden”.