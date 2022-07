La negativa de la imputada Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts, a echarse a un lado tras la apertura de juicio oral por corrupción amenaza con provocar un cisma de dimensiones colosales en la formación independentista que forma parte del Gobierno catalán.Mientras dirigentes como Jordi Turull la han expresado su apoyo a Borrás, los ‘consellers’ de Junts no son tan explícitos. La situación es compleja después de que Esquerra, la CUP y el PSC decidieran suspenderla de sus funciones en aplicación del reglamento del Parlamento catalán que prevé apartar de manera temporal a los diputados a los que se les abre juicio oral por delitos de corrupción. En el fondo, que nadie se engañe, está el dinero, porque no menos 250 altos cargos de Junts verían peligrar su puesto de trabajo si se rompe el pacto de Gobierno.

Todo se resume en el clásico ‘Tot per la pasta’. Han sido décadas incrustados en la Administración catalana y ahora la situación derivada de la imputación de Laura Borras les coloca en una situación imprevista, porque muchos de ellos se irán a la calle. No es de extrañar, pues, que en Junts haya algo más que división de opiniones. Quienes tienen un cargo público desearían que la presidenta del Parlament diera un paso a un lado y aceptara quedar fuera del escenario político hasta que se resolviera su situación procesal. Piensan que el empecinamiento de Borrás por enrocarse puede provocar graves daños colaterales. Y es que, con la que está cayendo, quedar fuera del paraguas de la Administración catalana es un riesgo que la mayoría de ellos no puede permitirse. Al final, la pela es la pela y muy pocos están dispuestos a inmolarse por su jefa. La situación es de máxima tensión. Junts es un polvorín a estas horas y a muchos no les llega la camisa al cuello. Y es que el independentismo se mueve por convicciones hasta que le tocas el bolsillo.