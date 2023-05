Tezanos, el bizcochable

Con estupor y cierta incredulidad –siempre fui un ingenuo-pude observar aburrido una entrevista de esas made in Fortes donde el entrevistado se gusta y hasta se parece guapo. El gran Tezanos, a su edad y acaudalada situación, no paró de pitorrearse de la concurrencia, con dos edecanes de Fortes a favor, otro en su sitio y otra que de cuando en vez sacaba las garras. No es, desde luego, tampoco pareció el dirigente socialista puesto en el CIS por un personaje que antes de estar en el poder aborrecía (como buen guerrista), un profesor de Oxford, ni siquiera del estilo Columbia, donde dicen mejor tabulan las sensaciones de los encuestados. Se trata de un señor de la cosa bastante burdo, a la vez que enamorado de su inquietante inteligencia –, oiga, por lo que pudo verse y oírse-, al que le faltan, a su edad, grandes dosis de pudor y hasta de vergüenza. La falta de este último ingrediente llegó al paroxismo cuando dijo de sí mismo no ser «neutral» y sólo le faltó sacar la banderola del PSOE –Fortes sin duda hubiera aplaudido con las orejas-, eso sí, sin la bella jeta de Tito Berni.

Luego descalificó el liderazgo de Feijóo-¡no acabas de enterarte, Alberto!- atreviéndose el muchacho a decir que estaba 10 puntos por encima del jefe de la oosición. Si en el ejercicio de una función pagada con el dinero de los contribuyentes –en esto hay coincidencia con el sonriente Fortes- no eres «neutral» entonces podría colegirse que estamos ante un empleado público «fungible» o «bizcochable». ¿O no?

Tezanos es un profesional de la tabulación sociológica ciertamente divertido o desternillante. Me lo dijo un tiempo antes de morir Pedro Arriola que tampoco era de Cambrigde, pero sí de la escuela sevillana. Debo reconocerlo. Es la primera vez en mucho tiempo que haciendo zapping, entre libro y libro y a falta de un peli con ribetes, la televisión «espantosa», (lo dijo Rosa María Mateo, la inmortal dama de la caja tonta) no pude contener la carcajada.

Hace unos días durante una reunión de viejos colegas, alguno de ellos se preguntó en alto si Fortes había pedido ya hora a Feijóo, aprovechando el paisanaje galaico, para fijar su posición en la RTVE. Es lo que en su día hizo con otro paisano, Mariano Rajoy, con gran éxito, of course.

¡Pues eso!