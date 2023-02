Teñirlo todo de color rojo

La ministra de Política Territorial y portavoz o correveidile del Gobierno, Isabel Rodríguez, días pasados se ponía el mono de trabajo para acudir a la localidad mallorquina de Algaida en su condición de autoridad de jornada y nos dejó algunas perlas. Por ejemplo: «Mientras el socialismo avanza en derechos en la calle, la oposición las recurre ante el Constitucional». Y otra más: «Los gobiernos de Francesc Antich han sido un hito en Baleares».

Empezando por la segunda perla, en efecto los dos gobiernos de Antich se concretaron en sus correspondientes hitos: imponer en el 2000 la ecotasa, porque lo digo yo, consiguiendo soliviantar al sector turístico y en el 2010 le estalla la corrupción de UM, socio de coalición y de gobierno, que al poco acabaría con el conseller de Turismo y la dimitida presidenta del Parlament en la cárcel. Un demócrata en ejercicio al romperse el pacto de coalición, lo primero que debería hacer –Antich no lo hizo- es someterse a una moción de confianza y, más todavía, siendo UM socio de gobierno.

Vayamos con la primera perla de Rodríguez. Ciertamente que se refería a la Ley del Aborto de Rodríguez Zapatero y que un Tribunal Constitucional de reciente conformación ajustada a los intereses socialistas acaba de rechazar los recursos presentados por el PP hace 13 años. Pero tal afirmación, puede aplicarse igualmente a la Ley del sólo sí es sí: «Avance en derechos», que «los fachas con toga» han impugnado rebajando las condenas de todas las modalidades de delincuentes sexuales. Aquí los derechos de las víctimas es lo que ha sido pisoteado, y no por los jueces, que se han limitado a aplicar la sentencia más favorable al reo porque así lo dicta el Código Penal.

Es curiosa en este sentido la afirmación de un catedrático de Derecho Penal de la UIB. Ésta: «Los jueces que rebajan penas a violadores podrían tener más capacidad de reflexión». ¿Está diciendo que el fin justifica los medios? ¿Está justificando que no se apliquen los beneficios recogidos en el Código Penal Vigente? ¿Está llamando irresponsablemente a la prevaricación?

Lo único verdaderamente irresponsable en que un Gobierno en pleno tome la decisión de aprobar una ley defectuosa después ratificada por doscientos diputados Frankenstein, cuando previamente había multitud de informes desfavorables que fueron guardados en un cajón y que se mueran los feos, como en la canción de Los Sirex. Vaya correveidile está hecha Rodríguez.

La ministra se plantaba en Algaida para intervenir en la Convención del PSIB, que reunía a los cargos municipales socialistas para celebrar con la mayor fanfarria posible el inicio de la precampaña de cara al 28 de mayo y entre los palmeros imprescindibles, pues la prensa local apesebrada.

Por supuesto, no podía faltar la baronesa socialista en Baleares, Francina Armengol, que también se deshacía en elogios hacia el expresidente del Govern y exalcalde de Algaida: «Sin Antich, los socialistas no estaríamos donde estamos». ¿Y dónde están? ¡Ah, claro! En «queremos gobernar para seguir sirviendo a la gente de Baleares»… Éstos no se cortan un pelo a la hora de confundir a su gente con el total de los residentes en Baleares.

Tiene su gracia que Lady HatBar nos diga que esta Convención Municipal se convocaba «para explicar lo que queremos hacer, no como el PP que se plantea gobernar sin decir qué hará». No debió acudir a clase las veces que Marga Prohens (candidata del PP a presidir el Govern) y Jaime Martínez (candidato del PP a la Alcaldía de Palma) han explicado al detalle lo que se proponen hacer en sus respectivas responsabilidades políticas. Lo único de interés para esta tropa, en palabras de Catalina Cladera, aspirante a presidir otros cuatro años más el Consell de Mallorca, es «teñir de color rojo todos los rincones de Mallorca con nuestros valores socialistas». Obsesión por la ideología, así de simple, y solamente eso, de estos socialistas instalados en la extrema izquierda en comandita con Unidas Podemos y Més.

Que dice Armengol, y seguro se lo cree, que «Baleares está liderando el crecimiento económico de España». Sabrá, si es que ese día fue a clase, que atendiendo a los indicadores las regiones que tiran del carro económico en España son por este orden, Madrid y Andalucía, que no están precisamente –y menos mal- en manos de los socialistas. En Baleares, lo que tenemos es un monocultivo económico: el turismo. Su principal obsesión, Lady HatBar los últimos años, ha sido ponerle palos en las ruedas. Pero la fortaleza del sector, sumada a las ganas de viajar después del confinamiento pandémico, es lo que ha permitido un cierto grado de recuperación a pesar de olvidarse ustedes del sector primario, de los autónomos, del comercio, etc, etc, etc.

Lo que no se les puede negar, es su habilidad para contarnos historias que en realidad son trampantojos, palabra que relata «hacernos creer que vemos algo distinto a lo que en realidad se ve». La RAE. Lo último en este sentido se lo debemos agradecer a la rarita de Neus Truyol. Resulta que después de fracasar el Pacte de Progrés en la construcción de viviendas sociales, ahora resulta que, según Neus Truyol, un contenedor no es un contenedor sino un alojamiento temporal. Hasta el Colegio de Arquitectos la ha corregido: un contenedor sí es un contenedor y existen otras alternativas habitables.

El elector debe ser consciente, de cara al 28M, que votar color rojo es teñir de ideología, hasta los calcetines que nos pongamos para irnos a dormir, y retomando la obscena afirmación de Armengol, según la cual el PP lo que se plantea es gobernar «sin decir qué hará», convendría que Lady HatBar nos explicase qué significa «teñirlo todo de color rojo». ¿El deseo de que a base de paguitas, subvenciones varias y demás productos para la compra de voluntades les dejemos hacer lo que les venga en gana, y calladitos todos?