Ten valor, Pedro, y date un paseo por los pueblos de alrededor de Doñana

El socialismo creía haber encontrado una veta en la ley de regadíos de Doñana apoyada por el Parlamento andaluz con los votos de PP y Vox, una norma que sale en defensa de las miles de familias de la zona obligadas a malvivir porque no pueden regar sus tierras, y que el PSOE, en un mayúsculo ejercicio de hipocresía, ha utilizado para arremeter contra los populares. Ecojetas de salón, los socialistas no hicieron nada durante los largos años que presidieron la comunidad, pero ahora han salido en tromba contra una norma que, además, está condicionada a que el Gobierno acometa las obras de infraestructuras prometidas y que, en todo caso, preservará el parque natural.

El tiro le ha salido por la culata a Pedro Sánchez, porque todos los alcaldes del PSOE de la zona apoyan la iniciativa. ¿Cómo no van a hacerlo si es una oportunidad para que los vecinos de estas localidades sobrevivan? La reacción del PSOE les ha cogido con el pie cambiado y ahora tienen que hacer equilibrios para no enfrentarse a su partido y, al tiempo, convencer a los vecinos de que el socialismo no les ha dejado tirados. Labor imposible.

Lo más irritante en todo caso es la hipocresía de un Pedro Sánchez que se hospeda a cuerpo de rey en el Palacio de las Marismillas y que disfruta a caño abierto del agua que les falta a los agricultores, porque en su residencia se han acometido obras para que se puedan abrir los grifos a discreción sin temor a cortes. El agua no es un bien escaso en palacio y sale, sin restricciones, de los acuíferos del parque, a diferencia del agua de los pueblos de la zona. Todo rezuma un cinismo insoportable. Este es el partido que presume de solidaridad y se arroga la defensa de los humildes. Pues que se den una vuelta por los pueblos de la zona y comprueben en sus carnes lo que piensan los vecinos.