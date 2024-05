Antes de que empezara la final, en un vídeo grabado en Palacio, la princesa Victoria de Suecia dio la bienvenida a los fans y deseó suerte a todos los países participantes. En tono sarcástico, una chica israelí que vio conmigo la gala anticipó con sarcasmo lo que bien podría haber dicho la princesa de haber emulado a todos los haters que han querido estos días humillar a Israel: «Suerte a todos menos a Israel».

Israel y su representante en Eurovisión, Eden Golan, llevan siendo víctimas desde hace meses de una amplia lista de canalladas que habrían acabado en tragedia de no ser por la policía de Malmö, la islamizada ciudad sueca que acogió este año el festival.

Todo comenzó con los llamamientos de excluir a Israel del festival, como se hizo con Rusia el año pasado por la agresión militar a Ucrania, por los crímenes de guerra que las fuerzas del Estado judío estarían cometiendo en Gaza.

Cualquier paralelismo entre Rusia e Israel es, por supuesto, descabellado. Rusia libra en Ucrania una guerra de conquista por la supresión de un Estado soberano vecino. Israel ataca a Hamás en Gaza para que no vuelva a repetirse el ataque genocida del 7 de octubre.

Israel se retiró de Gaza hace casi 20 años, y no tenía el menor interés en volver a entrar a la franja. La razón de la guerra en Gaza hay que buscarla en las elecciones de los propios gazatíes, que aprovecharon la independencia de facto que les dio Israel con su retirada para planear formas más sofisticadas de atacar a Israel, en vez de centrarse en construir una sociedad próspera y digna de convertirse en Estado.

La canción con la que quedó quinta Golan lleva por título Huracán, después de que la organización del festival le prohibiera el título original, Lluvia de octubre, y le obligara a cambiar los versos que hacían referencia a la masacre perpetrada por Hamás en Israel.

La cantante fue abucheada por parte de la audiencia que asistió a uno de los ensayos. Miles de personas, entre ellas la activista climática antioccidental Greta Thunberg, salieron a la calle el jueves en Malmö para repudiar a Golan y a su país con proclamas islámicas antisemitas y consignas que pedían la eliminación de Israel. Una turba de manifestantes se desplazó después con intenciones poco pacíficas al hotel de la cantante, que por suerte estaba bien protegido por la Policía.

Ante el riesgo de atentados o ataques, los órganos de seguridad israelíes le habían pedido a Golan que se quedara en el hotel. Días antes del festival, el jefe del Shin Bet israelí visitó Malmö para coordinar las medidas de seguridad con las autoridades suecas. A principios de mayo, el Consejo Nacional de Seguridad de Israel recomendó a sus ciudadanos que no viajaran a Malmö.

Vídeos publicados en redes sociales muestran la comitiva en que viajaba Golan por la ciudad sueca. Más que una cantante parece la jefa del Estado de un país en guerra.

❗🎤🇪🇺 – Eden Golan, a talented 20-year-old Israeli singer, is at the center of an unprecedented security operation as she competes in the Eurovision final in Malmo, Sweden.

Thousands of pro-Palestine protesters, led by activist Greta Thunberg, try to prevent their… pic.twitter.com/IBKjOgqfe3

