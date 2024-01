La sombra del Barça, tras los audios filtrados del VAR

Mientras la Federación Española de Fútbol busca al topo que filtró a conveniencia los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y el Almería, no estaría de más que las investigaciones tuvieran en cuenta aspectos tan destacables como que, por ejemplo, la empresa Ericsports, encargada de almacenar los archivos en una nube y que, como es natural, dispone de acceso a los audios de todos los partidos, cuenta entre sus clientes destacados al FC Barcelona. Y prueba de ello es que en su web aparece el escudo del Barça. La función de Ericsports es la de «desarrollar soluciones sólidas y plataformas polivalentes de uso general sobre las que se realizan proyectos exclusivos para los clientes que plantean necesidades especiales». Clientes especiales son la RFEF, a la que pertenece el Comité Técnico de Árbitros, y también el Barcelona. Cualquiera diría que esto podría presentar la apariencia del clásico conflicto de intereses. Que el almacenamiento y salvaguarda de los audios del VAR esté en manos de una compañía que presta servicios al Barça no tendría mayor inconveniente si no fuera por el pequeño detalle de que la filtración se produjo a un periodista cercano al Barça y los audios sirvieron, obviamente, para que Joan Laporta hablara -ahí es nada en alguien imputado en el caso Negreira- de adulteración de la competición.

A la plataforma en la que se guardan esos audios del VAR tienen acceso el CTA, los árbitros para poder analizar los partidos, la empresa proveedora del videoarbitraje (Hawk-Eye) y Ericsports, por lo que las pesquisas para averiguar quién fue el topo que filtró el documento sonoro tampoco deberían ser tan extensas. Los sospechosos caben en los dedos de una mano y uno de los dedos -sin ánimo alguno de señalar- es, por razones obvias, Ericsports. Desde la federación se han anunciado ya medidas legales para tratar de encontrar a la persona que ha «extraído» ese audio. Faltaría más. Entretanto, y mientras se encuentra al culpable, el Barça ha utilizado el audio como munición para tapar sus vergüenzas y cargar contra el Real Madrid. ¿Quién está detrás de la filtración? Azulgrana y con asas.