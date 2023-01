La socialista Chivite compra el relato de ETA

La socialista Maria Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, ha decidido comprarle a ETA su relato de las torturas, aunque sin aportar sentencia alguna. El informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) sostiene que, desde 1979 a 2015, se ha «identificado» a 676 personas que «denuncian» haber sufrido torturas y otros malos tratos en la Comunidad Foral, aunque según el documento impulsado desde el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo navarro el número de casos podría llegar a los 825, arrojando una cifra total de 1.068 casos sobre 891 personas afectadas para el periodo de tiempo 1960-2015. El informe cuenta con financiación pública y complementa a otro trabajo previo, también elaborado por este instituto.

Lo que se busca es la ignonimia de la equidistancia, equiparando vilmente a los verdugos de ETA con sus víctimas, una estrategia que ha sido el eje central de los etarras de Bildu y que la presidenta socialista ha aceptado sin rechistar. Así se pone el acento en los «actos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos (Policía y Guardia Civil, básicamente)», autores de una «violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada» que ha generado un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de Justicia». Por supuesto, los supuestos torturados, según el informe, eran etarras: «El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante que, utilizados en un contexto determinado –la lucha antiterrorista principalmente- se han perpetuado hasta tiempos muy recientes, si bien es cierto que, en menor medida, en los últimos años», sostiene el documento.

No cabe mayor indecencia que prestarse al ignominioso plan de los herederos políticos de una banda de asesinos, consistente en vender la falsa idea de un conflicto para esconder de forma miserable una realidad que sufrieron en sus carnes no pocos socialistas en Navarra y el País Vasco. Quienes sembraron las aceras de sangre fueron los asesinos etarras que descerrajaban tiros en la nuca. Comprar ahora su relato supone traicionar la memoria de quienes no participaron en ningún conflicto y fueron vilmente asesinados. Que ahora una socialista acepte esta manipulación grosera de la historia por un puñado de votos demuestra hasta qué punto algunos y algunas han vendido su dignidad por mantenerse en el poder.