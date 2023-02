Lo que está ocurriendo en Baleares es la quintaesencia del sectarismo ideológico. Podemos y los nacionalistas-independentistas de Mes, siguen erre que erre tratando de convencer a la presidenta socialista, Francina Armengol, para que acepte sacar adelante una ley que prohíba la compra de viviendas en las islas a los no residentes, no sólo extranjeros sino también españoles. El argumento de las formaciones de ultraizquierda es que esta medida frenará la especulación inmobiliaria, pero la realidad es que lo que subyace tras esta iniciativa es el mantra socialcomunista de que los ricos se están apropiando de Baleares. Armengol, que está en manos de podemitas y separatistas, ha mantenido hasta ahora una posición ambigua, pero la presión sobre la presidenta crece y no es descartable que ceda al chantaje de sus socios. El problema es que la medida, además de ser contraria a la normativa comunitaria al atentar contra la libre circulación de personas y capitales y la no discriminación por nacionalidades, vulnera de manera flagrante la Constitución española.

Por ahora, el Gobierno balear seguirá explorando la fórmula para eludir las leyes nacionales y comunitarias para sacar adelante la iniciativa. El PSOE, consciente de que esa medida no pasa los más básicos filtros legales, hace equilibrios en la cuerda floja para zafarse de la presión de sus socios, pero Francina Armengol ya ha dado probadas muestras de que para ella es más importante su supervivencia política que el ordenamiento jurídico y nada es descartable. Una medida de esa naturaleza generaría una descomunal inseguridad jurídica y sería un mazazo para el crecimiento económico de las islas, pero el socialcomunismo es especialista en poner ruedas al molino del progreso. Esa concepción reaccionaria de las cosas le lleva a ver ricos codiciosos por todas partes, como si comprar una casa en Baleares fuera un síntoma de una supuesta perversión capitalista. En esa estamos: ante una forma de intervencionismo más propia de un régimen comunista. Esta gente que gobierna en las islas -cabe esperar que sea por poco tiempo- es capaz de empobrecer un territorio que en los últimos años ha tenido que lidiar con el papanatismo ideológico de un peligroso grupo de iluminados.