Y, sin embargo, crucial

No lo he leído en la web del club. Supongo que alguien con sentido común, aunque más relaciones públicas que periodista, ha omitido la explicación de Javier Aguirre -«reconozco que no tenemos llegada, variante ni gol»- impropia 24 horas de un partido crucial, adjetivo que no contradice el hecho de que todavía estemos en la quinta jornada. Compartimos el criterio del técnico, ¡quién mejor que él!, pero hubiera sido mejor después de haber jugado y no antes, en lugar de referirse a sensaciones que, desde luego, no suman puntos.

El Celta ha empezado muy mal en casa, 0-2 contra Osasuna y 0-1 frente al Real Madrid, con el atenuante de un gol reglamentario que le fue anulado en una de estas decisiones arbitrales, da igual si de VAR o de ver, que nunca benefician al débil. Además del griego Douvikas, sus últimas incorporaciones han sido la del antiguo portero del Valencia, Guaita, y el zaguero serbio del Benfica, Ristic. El primero le ha permitido a Benítez, el veterano técnico que regresa a la liga española tras pasar por Valencia y Liverpool, cambiar la función de su capitán y líder, Iago Aspas, más cerca del área que dentro de ella. Posiblemente este sea el cambio más significativo de los gallegos, que mantienen a Núñez y Aidoo por el centro, al lateral del Atlético, que jugó en Pamplona la pasada temporada, Manu Sánchez, en simbiosis con Mingueza y una línea media que ha descubierto en Swedberg el complemento ideal para Fran Beltrán, con Carles Pérez como estilete. Un conjunto más que apañado cuyos malos resultados en Balaidos ejercerán como arma de doble filo según cómo se desarrolle el encuentro.

Con tres jóvenes, Quintanilla, David López y Dani Luna, y un veterano, Cuéllar, para hacer bulto, el «Vasco» desplaza a 21 jugadores entre los que Copete es duda, ausente Mascarell debido a su fascitis plantar recidiva. Ahí está el repescado Nastasic, igual que Antonio Sánchez, protagonista del otro «donde dije digo, digo Diego» del verano durmiente. Podremos apreciar de qué manera se contraresta esa «falta de llegada, variante y gol» cual acto de contrición expresado por su propio reo.

La designación del Comité todavía presidido por el sevillano Medina Cantalejo, ha recaído en su paisano Munuera Montero, de Jaén. 40 años e internacional y desde hace 7 años árbitro de Primera. Bueno si la batalla no deriva en guerra e imprevisible en caso contrario. No escatima ni exagera con las tarjetas, como tampoco aparenta dudas ni tolera la indisciplina.