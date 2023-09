¿Y si Sánchez se presenta como azote del separatismo en unas nuevas generales?

Pedro Sánchez está dispuesto a enmascarar la entrega de la dignidad del Estado al prófugo golpista Carles Puigdemont a través de una amnistía, vendiéndola -todo un sarcasmo- como un triunfo frente al separatismo. El plan es el siguiente: amnistía para los golpistas a cambio de que el máximo responsable de Junts se comprometa por escrito a renunciar a la unilateralidad; esto es, que no vuelva a subvertir el orden constitucional con otra declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán.

Pretende Sánchez con esta maniobra que parezca que quien cede es Puigdemont, olvidando que Puigdemont -lo ha repetido ya en varias ocasiones-considera que las condiciones para la investidura de Sánchez no las puede poner quien reclama la ayuda de Junts, sino Junts. Será un golpista y un prófugo de la justicia, pero no es idiota.

Da la sensación, a medida que pasan los días, que Pedro Sánchez intenta dejarse una puerta abierta para su plan B: presentarse ante la opinión pública como un presidente que no claudica -como si la amnistía no fuera ya suficiente claudicación- y vender la idea de que, ante la cerrazón de Puigdemont, no habrá más remedio que unas nuevas elecciones ante las que, en un supremo ejercicio de cinismo, se presentará como un gobernante que no se rindió a las exigencias del separatismo. Y es que los socialistas parecen haber asumido que la amnistía sólo es el primer pago a cambio del apoyo de Junts, pero que Puigdemont quiere más -un compromiso por escrito para la celebración de un referéndum- y eso ya no está en manos de Pedro Sánchez. De modo que ante la sociedad española tienen que cubrirse las espaldas y aparentar dignidad y firmeza. Si Puigdemont no renuncia a la unilateralidad, Sánchez podría guardarse la amnistía en un cajón y vestirse con los ropajes de hombre de Estado para hacer de la ‘no claudicación’ su principal baza electoral en unas nuevas elecciones. Pura hipocresía.