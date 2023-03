Si Sánchez no echa a ‘Pam’ de Igualdad es porque no le da la gana

Esa excusa socialista de que el presidente del Gobierno no puede destituir a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, en virtud del acuerdo de coalición, no se tiene en pie. Porque si fuera cierto que Pedro Sánchez no tiene autonomía para echarla del Ejecutivo y que sólo puede hacerlo Irene Montero es que esto no es un Gobierno, sino el camarote de los Hermanos Marx. Vamos a ver: que el PSOE trate de cuadrar el círculo subrayando su deseo de que Pam se vaya, pero al tiempo se excuse con que Sánchez no puede hacer nada suena a cuento chino. Dice Ferraz que «hay actitudes y declaraciones que no son tolerables por parte de un representante del Gobierno» y que la convivencia entre la parte socialista del Ejecutivo y el equipo de Igualdad «es insostenible, un calvario». Menos golpes de pecho.

Todo es de una hipocresía insoportable. Sánchez no hace nada por destituir a la secretaria de Estado de Igualdad no porque no pueda, sino porque no le da la gana. Porque -he aquí el problema- el presidente del Gobierno se mueve exclusivamente por cálculos electorales. Si Sánchez quisiera, Pam duraba en el Ministerio de Igualdad lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio. No nos engañemos: si Pam sigue es porque Sánchez lo que pretende es que Podemos se achicharre, sin importarle nada que su presencia en el Ejecutivo esté causando un daño inmenso al interés nacional.

El problema de fondo es que Sánchez no piensa en lo que es mejor para los españoles, sino en lo que es mejor para su propio interés. El hecho de que Pam siga siendo secretaria de Estado es una indecencia política, pero toda la trayectoria de Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa es una sucesión interminable de indecencias políticas. Esa es la verdadera tragedia nacional. Pam sigue porque a Sánchez le es rentable en su intento de que Podemos se queme dentro del Gobierno.