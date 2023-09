Si el PP quiere ser creíble, que explique el encuentro de González Pons con Turull

Resulta absolutamente imposible pretender ser creíble -aunque se tenga razón- cuando el PP carga contra el PSOE por sus cesiones a Junts para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez y, al tiempo, el PP, a través de su vicesecretario general Esteban González Pons, se reúne en secreto con el secretario general de Junts, Jordi Turull, condenado a 12 años de cárcel por sedición y malversación y después indultado por el Gobierno socialcomunista. Podrá alegarse que el encuentro, celebrado el 10 de agosto en el domicilio barcelonés de un empresario, fue una simple toma de contacto que sirvió para constatar que las exigencias de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, eran inasumibles. Podrá justificarse que el PP no ha negociado nada y que la reunión ratificó la idea de los populares de que con los de Puigdemont es imposible acuerdo alguno, pero el mero hecho de celebrar un encuentro secreto con un condenado por sedición y malversación coloca al PP en una situación difícil de explicar a sus votantes.

Sobre todo porque esa reunión se ocultó intencionadamente a la inmensa mayoría de dirigentes del PP y, por supuesto, a la opinión pública. De modo que ahora, cuando OKDIARIO desvela ese encuentro en pleno verano, Génova se encuentra ante un doble problema: reconocer que existió y reconocer que se organizó bajo la premisa de que no se conociera ni dentro ni fuera del partido. Desde luego, son muchas las preguntas que cabría hacerle al respecto de ese encuentro al PP, pero lo malo es que sus respuestas -si las hubiera, que no parece- llegarían tarde y mal, lo que sin duda alienta las sombras de duda y el asombro no sólo de los votantes del PP, sino también de muchos dirigentes del partido. Si el PP quiere ser creíble y si pretende que sus reproches a Pedro Sánchez por su cesión a los separatistas calen en la sociedad española tendrá que empezar por reconocer que no ha elegido el mejor camino.