Si el PP no da importancia a la exclusiva de OKDIARIO, ¿por qué le niega la palabra?

Si el PP «no le da importancia» a la información desvelada por OKDIARIO sobre el hecho de que el hijo del actual diputado y vicesecretario general de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, era apoderado de la filial española de la empresa rusa Gazprom cuando su padre era eurodiputado en Bruselas, ¿por qué calla? Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección que se celebra los lunes se negó la posibilidad de que OKDIARIO preguntara sobre este asunto. Si el PP pretende ser creíble cuando acusa al Gobierno de falta de transparencia tendrá que predicar con el ejemplo. Negarle la palabra al redactor de este medio para evitar dar explicaciones sobre el asunto no es la mejor manera de trasladar credibilidad, más bien todo lo contrario. Si de verdad Génova quiere quitarle importancia al caso y restarle trascendencia, no se entiende la razón por la que se ha impedido que OKDIARIO pudiera hacer algo tan simple como preguntar.

La información publicada por OKDIARIO es tan clara como veraz: el hijo del vicesecretario de Acción Institucional de PP y ex vicepresidente del PPE fue apoderado o «representante legal en España» con 25 años de edad de la gran empresa gasística del régimen de Vladimir Putin, la energética Gazprom. Así figura entre el 10 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, y del 27 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de ese mismo año. En conversación este domingo con OKDIARIO, Esteban González Guitart afirmó que desconocía que hubiera figurado su nombre vinculado a la representación de Gazprom en España. Estos son los hechos. Y la respuesta del PP ha sido la de no dar explicaciones, silenciar a OKDIARIO y restarle importancia a la información. Pues para no darle importancia se han comportado como si les preocupara en exceso, hasta el punto de no permitir que este medio cumpliera con su labor de preguntar. Igual que hace el Gobierno.