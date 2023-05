Si la poca vivienda pública que hay la ‘okupan’ los ministros…

Puede aceptarse que un ministro/a del Gobierno de España que no disponga de vivienda en Madrid se aloje en un inmueble de titularidad pública, pero lo que no tiene pase alguno es que, disponiendo de un piso en propiedad, se haga uso de una vivienda oficial. De modo que el ministro de Sanidad, el socialista José Manuel Miñones, tendrá que explicar las razones por las que habiéndose comprado un piso en la capital de España el pasado mes de septiembre (una vivienda de 103 metros cuadrados con tres dormitorios) ha decidido residir en una vivienda oficial a cargo de las arcas públicas: o sea, a costa del contribuyente.

Se da la circunstancia que la mujer y una hija del ministro vivían en Madrid en la propiedad recién adquirida por Miñones, que hasta que fue designado ministro y ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en Galicia residía también en una vivienda oficial en La Coruña. Ahora, el titular de Sanidad vive en la vivienda oficial del departamento. El caso de Miñones no es nuevo, porque distintos miembros del Gobierno socialcomunista residen en inmuebles de titularidad pública cuando disponen de pisos en propiedad. Por supuesto, Miñones disfruta de pensión completa, pues todos los gastos -luz, agua, gas y manutención- corren a cargo del erario público. El ahorro es considerable, pero lo que no se gasta el ministro sale del bolsillo de todos los españoles, por lo que cabe preguntarse si es lógico el dispendio. La respuesta es clara: no lo es, porque por mucho que se diga que la vivienda oficial del ministerio está para ser ocupada por su titular y que de no hacerlo estaría vacía, lo cierto es que Miñones no paga nada y vive en régimen de pensión completa. Teniendo una vivienda en propiedad cerca del ministerio resulta un abuso que el ministro no viva en su casa. Por cierto, ya que hablamos de vivienda pública, tiene guasa que la poca que hay la okupen los ministros del Gobierno de España.