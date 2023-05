Desirée Monsiváis es una futbolista mejicana de 34 años que milita en el equipo de féminas del Glasgow City. Delantera y goleadora, la llaman “la arquitecta del gol” y asegura que la confianza es una condición fundamental para nuestro desarrollo mental, físico y técnico. Fe, autoestima y convencimiento forman parte de la integridad del ser humano. Si la sinceridad empieza por reconocer tanto los defectos como las virtudes de uno mismo, creer en los demás también empieza por la seguridad en nuestras convicciones, algo intrínseco a la práctica de cualquier deporte o iniciativa particular o colectiva. Si lo crees lo creas, explica la futbolista.

Si alguien ha practicado o practica alguno comprobará que un fallo o varios en la ejecución de una determinada jugada genera una actitud conservadora e insegura en el contexto del partido. Perdemos la confianza en nuestros golpes, pases o remates tanto en ataque como en defensa. Dudamos, lo que nos impide actuar como solemos hacerlo.

No importa cuál sea tu rival, ni el nivel de dificultad que plantea tu contrincante o la ejecución de un pase, un control o la posición de un remate. “Si lo crees, lo creas”. Si estás convencido de lo que vas a hacer, te sale. Si la vida te enfrenta a una situación ardua, difícil, enrevesada o que te parece insuperable, si lo crees, lo creas. Si crees en ti mismo, en tus principios y tus ideas la sacarás adelante. Eso es lo que hizo Miquel Jaume ayer y se plasmó el pasado domingo en el Palma Arena cuando la plantilla del Palma Futsal levantó la Copa de la Champions.

No es un asunto del cuerpo, sino del alma. La fe de uno no tiene que ver con el ego personal, que es un sentimiento material y presuntuoso. No confundir.

Si lo crees, lo creas. Gracias Miquel.