Si hubiera sido en Madrid la izquierda ya habría prendido fuego a las calles

No es difícil imaginar qué hubiera ocurrido si, en lugar de haber sido en la Comunidad Valenciana, el fallecimiento de la menor de 12 años fallecida dos días después a causa de una peritonitis no diagnosticada en ninguna de sus tres visitas a instalaciones de la sanidad pública se hubiera producido en la Comunidad de Madrid. No hay que ser muy sagaz para concluir que en la ceremonia de los Goya se habrían sucedido los ataques al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a la que responsabilizarían directamente de la muerte, y que Pedro Sánchez señalaría como culpable al PP. El jefe del Ejecutivo, en lugar de hacer mención alguna a la muerte de la pequeña a la que no le diagnosticaron una peritonitis en la sanidad pública valenciana, se permitió la indecencia de atacar a la formación de Alberto Núñez Feijóo con una frase que retrata la catadura moral del personaje: «Ante el modelo del PP, que es que se cure quien pueda, con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública, digna, de calidad, gratuita y universal».

Que se lo diga a los padres de la menor fallecida. Sobre las espaldas de un médico residente recayó la responsabilidad de atenderla. Por supuesto que él no es el culpable, sino la falta de personal y la saturación de pacientes en la sanidad pública valenciana. ¿Y quién gobierna? El socialcomunismo. Y, sin embargo, la izquierda y sus terminales mediáticas han colocado en el centro de la diana a Isabel Díaz Ayuso, cuando la sanidad pública madrileña es objetivamente mejor que la de las comunidades donde gobierna la izquierda. Sin embargo, las tres últimas manifestaciones de las denominadas batas blancas de la izquierda han tenido lugar en Madrid, Galicia y Castilla-León, todas comunidades gobernadas por el PP. Lo dicho: si en lugar de en Valencia la pequeña hubiera muerto en Madrid hoy arderían las calles bajo el fuego hipócrita del socialcomunismo.