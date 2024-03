Si en Ciudadanos son cuatro y están divididos, ¿a qué juega el PP?

En un ejercicio de agudeza visual sin precedentes, el PP empieza a ver lo que era evidente: una división interna en Ciudadanos que complica el acuerdo para sumar fuerzas de cara a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. En Génova observan que «hay dos almas en Ciudadanos respecto a una posible fusión con nosotros». Que Dios les guarde la vista. O sea, tras días mareando la perdiz, en el PP han caído ahora en la cuenta de que hay posturas enfrentadas entre los últimos dirigentes de la extinta formación naranja, con el problema añadido de que su escasa militancia -más próxima al PSC- tampoco daría el visto bueno a una integración en el PP.

Por un lado, está la posición del jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y secretario general del partido, Adrián Vázquez, y su entorno, y por otro, la del grupo del líder de CS en Cataluña y aspirante a concurrir el 12M, Carles Carrizosa. Mientras Vázquez se muestra proclive al consenso, Carrizosa se pronuncia desde una posición más enconada. Entretanto, el PP sigue deshojando la margarita con el riesgo de que la indefinición les termine por pasar factura. El líder de CS en Cataluña se ha permitido, incluso, decir que «es imprescindible que exista presencia de ambos partidos» en la candidatura. «Esto es una coalición, en ningún momento es una integración», añadió Carrizosa.

¿Pero a qué partido se refiere cuando habla de dos formaciones si, en realidad, la suya es una especie en vías de extinción? La pregunta al PP es obligada: ¿Si en Ciudadanos son cuatro mal contados y encima están divididos, qué pretende el PP? Resulta inexplicable que se ponga en tela de juicio el papel jugado por Alejandro Fernández y su equipo en Cataluña y se pierda el tiempo en negociaciones con quienes no merecen ninguna confianza, entre otras cosas porque en su día conspiraron contra el PP en Murcia y Madrid. No es que en Ciudadanos estén divididos, sino que Ciudadanos no existe. ¿Tardará Génova mucho más tiempo en caerse del guindo?