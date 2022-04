La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI «es discriminatoria de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales, que contradicen los postulados derivados del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución española». Es lo que afirma el CGPJ en relación con el último bodrio parido en la factoría de sectarismo ideológico del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

El órgano de los jueces no se queda ahí , sino que también impugna la exclusiva prohibición de contratar, prevista en la norma, a las empresas que hayan sido sancionadas por discriminación al colectivo LGTBI. El argumento es inapelable: la ley se olvida de las conductas discriminatorias por razón de sexo, discapacidad, origen racial o étnico, religión, etc. En suma, lo que vienen a subrayar los jueces es que en su afán de garantizar los derechos de las personas trans, la ley discrimina de manera flagrante a las que no lo son, convirtiendo a estas en personas con menos derechos que aquellas. O sea, que Irene Montero se ha cargado de un plumazo la igualdad consagrada en la Carta Magna. Alucinante: el Ministerio encargado de velar por la igualdad se cisca en uno de los pilares constitucionales y todo por beneficiar a un colectivo concreto en detrimento del resto.

El ultrafeminismo han enseñado su rostro más reaccionario alumbrando una norma que es un ataque en toda regla al ordenamiento jurídico, toda vez que ha establecido una ignominiosa prevalencia de derechos en función de la orientación sexual de las personas. Los trans, según el Ministerio de Igualdad, gozarán de una posición de privilegio, lo que representa un intolerable agravio para el resto de personas, especialmente las mujeres no transexuales. Irene Montero ha vuelto a lucirse. Es lo que tiene ser una incompetente redomada, además de una sectaria de libro.