Un Gobierno que ataca a los defensores de la Constitución y de la democracia. El Banco de España le quita la tercera parte al crecimiento español del 2,1% al 1,4%, el mismo día que el Gobierno presume en el Congreso y ovaciona a la vicepresidenta por las maravillas de la economía … y encima dice que los informes -poco después el BBVA rebaja al 1%-, le dan la razón cuando ya queda el presupuesto sin efecto al no salir ya las cuentas, pero el presidente miente e insiste que todo es perfecto… y que no importan unas décimas … Esto es una broma muy perversa

Nueve de cada diez pensionistas y cuatro de cada cinco trabajadores no van a disponer de rebaja fiscal alguna. Moncloa cambia las reglas porque sí, y hace la vida imposible al presidente de RTVE, por lo que se va, para blindar a una nueva responsable del ente. La embajadora, ex ministra, en la OEA no recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí da una merienda a la ministra Montero, mientras su marido está contratado de forma muy extraña, así como otros funcionarios en nuestra embajada en Estados Unidos… Todo ello sin aclarar tras denunciarlo Abc.

El Fiscal General del Estado oculta un informe preceptivo de la Fiscalía, demoledor contra la ley Trans, y que el mismo fiscal general había encargado. Veinticinco presos de ETA con decenas de asesinatos, -suman 5.000 años de cárcel – en semilibertad por los terceros grados del Gobierno vasco, gracias a esta cesión de la competencia desde el gobierno central, en un perfecto encaje secuencial absolutamente perverso, ilegal e inmoral y así poder durar más en el sillón.

El Gobierno ningunea las exigencias del comisario europeo de Justicia, Reynders, para que los jueces sean elegidos por los jueces, a pesar del viaje a España para llamar a la decencia democrática. Peor que en Venezuela al seguir los mismos métodos, pero disfrazados de europeos.

El PSOE avala en el Congreso que el CNI no controle al secesionismo. Traicion al estado. La ley de memoria se aprueba en el Senado avalada e inspirada por los filoterroristas y ataca directamente la concordia y la reconciliación. Una ignominia maquiavélica. La resistencia heroica de los padres de Cataluña para que sus hijos aprendan español, atacada inmisericordemente por el gobierno. Sin palabras.

Otra vez atacados los jóvenes catalanes que defienden España y el gobierno cómplice al callar. Este relato de hechos es muy difícil de creer que pueda tener lugar en una democracia. Esto es parte de lo que ha ocurrido sólo en esta semana. Es tan grave, tan perverso e inmoral, que independientemente de unas cuestiones más importantes que otras el conjunto presenta una corrupción plena de los resortes del poder, un Gobierno fallido y muy centrado en todo lo que es destruir nuestra concordia y nuestros valores democráticos. Un Gobierno así es impresentable en Europa y es cómplice absoluto de una perversión muy dolosa y de los actos más fanáticos, delictivos y antidemocráticos de sus socios. No sólo cómplice, instigador en muchos casos y promotor de lo más inmoral y vil, y que una sociedad ha de denunciar siempre para que acabe tamaña injusticia y maldad, por encima de cualquier ideología.