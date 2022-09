Mi Selma y los salarios

Selma es una brasileña blanca, rubia y con estudios, que pasa de los sesenta, tiene un culo generoso como todas las brasileñas y hace las labores del hogar en mi casa desde hace quince años. Como me quedé viudo hace diez y mis dos hijos han ido progresivamente volando, no he tenido más remedio que reducir sus horas de trabajo. A cambio, también presta sus servicios, nunca bien ponderados, en las respectivas casas de mi prole escueta, más la de algún amigo que le he buscado. Su seguridad social la pago yo, porque el resto de sus empleadores se hace el longuis. Digamos que es mi contribución personal al progresismo, la solidaridad universal y los jetas adictos al pequeño fraude, nada comparable con lo de Griñán, y muy explicable, dado el terrorismo fiscal que practica este Gobierno.

El caso es que Selma se ha plantado y dice que a partir de ahora exigirá cobrar 12 euros por hora, en lugar de los 10 que viene percibiendo hasta el momento, y que así piensa plantearlo al resto de sus jefes. Platicando, argumenta que los precios no paran de subir, que la vida se está volviendo imposible y que necesita paliar los efectos de la inflación galopante. Debería haberla mandado a hacer gárgaras, pero mi situación es frágil. Me da una pereza enorme buscar después de tantos años una sustituta que se haga con mi piso, demasiado grande y sea tan productiva como Selma. De manera que cederé a sus exigencias. A sabiendas de que esta derrota pulveriza todas las tesis que vengo defendiendo desde esta tribuna en contra de la subida de salarios en las penosas circunstancias actuales. Con mi cesión, y seguro que la del resto de los empleadores de mí querida Selma, contribuiré a afianzar lo que los economistas llaman efectos de segunda ronda, es decir, a atizar la mecha explosiva de una subida de los precios en cadena, y a dificultar su corrección.

En mi descargo está que todavía no formo parte del Gobierno, ni estoy afiliado a los sindicatos venales del país. Porque lo inaudito es que la vicepresidenta Yolanda Díaz esté denigrando a los empresarios por no someterse a las presiones en favor de subidas salariales que castigarían en extremo la cuenta de resultados hasta inducir su quiebra, o se opongan a un aumento del salario legal totalmente inoportuna y perjudicial para el empleo, el presente y el que todavía podría aflorar si se instalará por un momento la cordura en la nación.

España, que todavía no ha recuperado la renta per cápita de 2019, previa al Covid, afronta en estos momentos varios vientos que soplan de cara, que son un claro freno al progreso. La inflación más elevada del continente, un encarecimiento progresivo y duradero de los precios de la energía, así como los graves problemas que atraviesa Alemania, no solo uno de nuestros mercados clave de exportación sino una referencia de primer orden para la evolución del conjunto de la economía europea. Si está a punto de entrar en la UCI, es seguro que nosotros lo pasaremos peor que ellos.

Un eventual incremento del salario mínimo, el desprecio legendario de este Gobierno por la clase empresarial y el ataque combinado contra la misma de los sindicatos correa de transmisión de las veleidades anticapitalistas, propias de la dialéctica marxista, del presidente Sánchez, más la próxima conflictividad en la calle, que singularmente en España no se dirige contra el poder ejecutivo -como sucede en todos los países de nuestro entorno- sino contra las compañías, que son las únicas capaces de mantener el empleo y de crear nuevos puestos de trabajo constituyen una alianza letal contra el progreso que agravará la recesión y aumentará el dolor de la mayoría de los ciudadanos.

Afrontamos en otoño un eventual parón de la industria, bien por la ruptura de la cadena de suministros y el precio explosivo de la energía, bien por las decisiones políticas arbitrarias que vendrán de los gobiernos de turno, a los que esta crisis, a diferencia de la anterior, ha pillado con un nivel de deuda brutal. Por fortuna, el ahorro de las familias es bastante elevado, como consecuencia de un despliegue descomunal de ayudas fiscales y monetarias jamás visto en la historia. Pero este colchón está concentrado en las clases medias y altas, de manera que aquellos en situación precaria sufrirán más. Si suben los sueldos, tanto el legal como los convencionales, no lo pasarán mejor: están abocados al despido a la primera de cambio y desde luego serán mucho menos empleables.

Me he pasado toda la vida defendiendo a los empresarios, que son el nervio y la sal de la nación, los que generan riqueza. Hay un debate absurdo entre si primero es el huevo o la gallina. A mi me parece que no hay discusión al respecto. El huevo, la gallina y el resto de la granja son los empresarios, que son los que tienen la idea y arriesgan su dinero, incluso con frecuencia su patrimonio personal, para desplegarla engrasando la economía de mercado. Nosotros los trabajadores somos desde luego indispensables, pero en el orden de la jerarquía estamos después de ellos y desde luego somos sustituibles casi siempre. Esto no quiere decir que apruebe incondicionalmente la actitud de algunos capitanes de empresa. Hay muchos jefes pésimos. En condiciones normales, el salario que perciben los empleados guarda una relación lo más aproximada posible con el valor añadido que aportan, una vez descontados los costes implícitos en su contratación. Pero esta regla básica y providencial no se cumple siempre. Algunos jefes la desprecian o la ignoran y así perturban el normal desenvolvimiento de su negocio. En las actuales circunstancias, y debido a la influencia nefasta de nuestro modelo de protección social, que causa estragos en el mercado laboral, es difícil encontrar trabajadores en algunos sectores, por ejemplo en la hostelería. Los nativos no quieren por la sencilla razón de que entre las subvenciones que graciosamente reciben y las chapuza que pueden apañar no encuentran rentable trabajar diez horas en un bar o en un restaurante por 1.300 euros, que suele ser el salario medio de un camarero. Esto solo les aporta apenas 400 euros adicionales a los que pueden conseguir viviendo del cuento o en la economía irregular y exige un esfuerzo y y una atención considerables.

Pero esto no justifica la actitud de algunos jefes. Conozco al dueño de la cadena de restaurantes que más me gusta de Madrid, que no se comporta adecuadamente. Paga poco a empleados tremendamente productivos y valiosos, carece de cualquier empatía con sus trabajadores y demuestra poco aprecio por lo mucho que algunos de ellos contribuyen al éxito del negocio. Esta clase de conducta me produce una gran tristeza, pero sobre todo repugnancia. Adoro el capitalismo y por eso no me gustan los que lo devastan con su comportamiento.

Creo que subir el salario un 20% a Selma en las circunstancias actuales es un despropósito. Estoy ayudando a engordar el enorme problema que se nos plantea por delante. Lo hago porque soy un mal jefe, aunque me parezco poco al dueño de mis restaurantes preferidos. Lo hago porque soy débil y perezoso -por eso no seré jamás un buen empresario- y también porque me puede la comodidad, que es el sentimiento más vulgar y deletéreo de todos.