Un segundo fuera de plazo es fuera de plazo

Hay quien podrá decir que la demora de un segundo en el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Amnistía es una cuestión tan menor que no merece siquiera mayores comentarios, pero el informe de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para la Secretaría General del Congreso es concluyente: «Revisada la información que figura en la base de datos, y las trazas de actividad del servidor, se puede confirmar que a las 18:00:01 el lote de enmiendas se registró electrónicamente». O sea, nada de «problema informático», que fue el argumento esgrimido por el PSOE y sus socios de Sumar, ERC, BNG y Bildu. El informe descarta que la «incidencia» haya «afectado al proceso de firma electrónica», porque el procedimiento para la presentación de un lote de enmiendas por parte de varios grupos parlamentarios incluye que cuando el lote es firmado por alguno de ellos «automáticamente se envía un correo electrónico de notificación al resto de autores» para su conocimiento. Sin embargo, esto no se produjo en esta ocasión puesto que la aplicación que se está usando en esta legislatura no contempla dichos correos de notificación, han señalado fuentes parlamentarias.

Si el Reglamento del Congreso impone un límite temporal para la presentación de enmiendas tan fuera de plazo es presentarlas un segundo después del cierre que una hora, porque de la misma forma que hay un límite para presentar online la declaración de la renta o un plazo tope para el pago ordinario de una multa, con más motivo las normas de la Cámara Baja deberían cumplirse a rajatabla. Sin ir más lejos, la reforma laboral fue aprobada por el error de un diputado del PP que cambió el sentido de su voto. Cuando quiso rectificar ya era tarde. Sin embargo, el concepto de tarde es laxo cuando quien se ve afectada es la izquierda. Ya saben: la teoría progresista de la ley del embudo.