Sánchez ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio

Resulta absolutamente contradictorio que mientras el Gobierno trata de sacar adelante la Ley de Amnistía para satisfacer las exigencias de los separatistas catalanes pretenda, al tiempo, recuperar la jurisdicción universal en España para que los tribunales españoles puedan perseguir graves crímenes y violaciones de los derechos humanos, aunque sus culpables hayan sido «absueltos, amnistiados o indultados» en el extranjero. O sea, los CDR podrán beneficiarse de la Ley de Amnistía, pero quienes hayan sido amnistiados en el extranjero por delitos de terrorismo equiparables a los de aquellos podrán ser juzgados y condenados en España.

Según pretende el Gobierno, «los supuestos de amnistía o indulto no producirán efectos excluyentes para el ejercicio jurisdiccional si en su tramitación y concesión no se hubieran respetado los tratados y convenios internacionales suscritos por España, y en particular los relativos a la protección internacional de los derechos humanos. Por su parte, tampoco la absolución resultará un requisito impeditivo cuando se hubiere acordado por prescripción de la acción penal, en el caso de que el correspondiente presunto delito perseguido fuera imprescriptible con arreglo a los tratados y convenios internacionales suscritos por España o por el Derecho penal español». Es decir, que Sánchez se arroga la condición de someter a juicio las amnistías de fuera, pero no admite que nadie ponga en duda su amnistía a los independentistas catalanes y al entorno de radicales violentos que desataron el terror en Cataluña. Si esto no es la ley del embudo que venga Dios y lo vea.

El texto promueve una reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de forma que la Justicia española será competente para investigar delitos cometidos por españoles o extranjeros cuando se den los tipos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de desaparición forzadas acorde a los convenios internacionales, torturas, terrorismo, piratería, trata de seres humanos, tráfico de drogas, esclavitud, mutilación genital o delitos graves contra el medio ambiente. La pregunta es obvia: ¿Si España no se fía de los amnistiados de un delito de terrorismo en el extranjero, por qué habríamos de fiarnos los españoles de la amnistía de Sánchez?