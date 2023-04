Mientras el Gobierno socialcomunista se muestra infinitamente comprensivo con los okupas -echar a alguien que entra ilegalmente en vivienda ajena se convierte en una odisea- y les refuerza legalmente mediante una norma que los blinda durante dos años si están en «situación de vulnerabilidad», a los militares que residen en viviendas públicas se les concede un margen de tres rentas impagadas. A la cuarta, a la calle a través de un expediente de desahucio. En lo que va de 2023, el Gobierno ha procedido al desalojo de 40 militares que residían en «alojamientos logísticos» de titularidad oficial. Claro, como el casero es el Estado y los militares cobran del Estado no cabe que los militares morosos se hagan okupas, porque la Agencia Tributaria se encarga de embargarles la nómina con sus correspondientes intereses. Eso sí, tres embargos y son desalojados sin valorar cuales son son sus circunstancias personales y si están en situación de vulnerabilidad.

Las normas de funcionamiento del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el organismo público que gestiona el suelo militar y las miles de viviendas de titularidad oficial destinadas a profesionales de las Fuerzas Armadas, son taxativas: «La falta de pago de canon de uso o servicios repercutibles correspondientes a tres mensualidades es causa de resolución del contrato de cesión de uso, dando lugar a la posible apertura de expediente de desahucio por impago». En cambio, un inquiokupa -quien deja de pagar el alquiler a un particular- está blindado pues la ley impide echar a quienes cobren 1.800 euros al mes y deban destinar a pagar el alquiler y suministros (agua, luz, gas, teléfono…) el 30% de sus ingresos totales. Se conoce que, para este Gobierno, en las Fuerzas Armadas no existen vulnerables. A quien no paga se le embarga el sueldo hasta que se le pone de patitas en la calle. El chollazo de ser okupa no está al alcance de todos.