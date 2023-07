Sánchez es presidente en funciones, pero se comporta como un virrey

Por mucho que las urnas le hayan otorgado la posibilidad de lograr un frankenstein agravado -lo de Puigdemont ya sería alcanzar la cumbre de la infamia política-, Pedro Sánchez no puede confundir lo público y lo privado de manera tan grosera. ¿Qué eso de que el Gobierno haya adjudicado un contrato de 400.000 euros para garantizar su seguridad privada durante su estancia en el Palacio Real de La Mareta, en Lanzarote? El jefe del Ejecutivo en funciones no ha renunciado este verano a pasar unos días en este exclusivo destino, que cuenta con playa privada y más de 30.000 metros cuadrados. Hasta allí se desplazará en Falcon -otro exceso-, pero eso de contar con un «servicio de vigilancia de seguridad en las dependencias del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN) en Lanzarote» es demasiado. ¿Es que no es suficiente con el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿No le basta con eso y ahora contrata vigilantes privados?

El expediente obrante en la Plataforma de Contratación del Estado consultado por OKDIARIO, se eleva a 394.283,23 euros. Esta cantidad se divide en 111.856,73 euros para la «anualidad 2023»; 198.206,53 euros para la «anualidad 2024» y 84.219,97 euros para la «anualidad 2025». El argumento de que los servicios de vigilancia privada son para todo el año no vale, porque esa labor la podrían hacer durante el resto del año miembros de la Policía y la Guardia Civil. Resulta indecoroso que con el dinero de todos los españoles Pedro Sánchez recurra a un ‘ejército’ privado de seguridad, porque su seguridad ya corre a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Después de partir por la mitad las vacaciones de millones de españoles, el presidente en funciones disfrutará tres semanas seguidas -sin interrupción alguna- de las suyas. Es natural que descanse, pero entre el descanso de un presidente del Gobierno en funciones y el descanso de un virrey hay un trecho muy largo.