Sánchez pega el tiro de gracia a Montesquieu

Golpes de Estado los hay duros y los hay blandos. Los primeros son aquéllos en los que el sublevado elimina físicamente a todos los elementos que incomodan sus ansias de poder. A los críticos, sean periodistas, opositores, jueces o empresarios a los que liquida para quedarse con todo lo que tienen. Los alzamientos light, pero no por ello menos alzamientos, son mucho más sibilinos, ya que se perpetran con apariencia de legalidad minando lenta pero inexorablemente las instituciones y, al menos en una primera fase, sin acabar con la vida de nadie.

Ejemplos de los primeros existen para dar y tomar: el de Pinochet en 1973 con el bombardeo de la sede presidencial del Palacio de La Moneda, el de las Juntas Militares argentinas que dejaron un reguero interminable de desaparecidos, el del no menos asesino Fidel Castro en la Nochevieja de 1958 y naturalmente todos los que se ejecutaron al otro lado del Telón de Acero. De los segundos tenemos como modelo el de Adolf Hitler, que si bien es cierto que llegó al poder pacíficamente en 1933 tras unas elecciones aparentemente democráticas no lo es menos que aprovechó la oportunidad que le habían brindado los alemanes para cargarse el sistema de libertades desde dentro instaurando una dictadura que se saldó con millones de muertos con el Holocausto como terrorífico símbolo y recordatorio.

Más cercano en el tiempo y en el corazón, se trata de nuestros hermanos, está lo acontecido en Venezuela. Hugo Chávez también arribó al Palacio de Miraflores por la libre voluntad de sus conciudadanos expresada en las urnas. La ilusión que desprendió en la campaña electoral y en los primeros meses de su mandato dio paso a una autocracia en la que las libertades se iban recortando sin prisa pero sin pausa con el asalto al poder judicial como última estación de destino. La invasión en 2004 del Tribunal Supremo, que decía constantemente «no» a sus arbitrarios deseos, fue el final de la democracia que mal que bien había funcionado durante 40 años. El resto de la historia es desgraciadamente bien conocida: encarcelamiento de los disidentes, robo del patrimonio ajeno mediante ese eufemismo legal llamado expropiación, ejecuciones sumarísimas o extrajudiciales, millones de exiliados y miles de desapariciones. Lo que toda la vida de Dios se ha llamado una dictadura, narcodictadura más bien si tenemos en cuenta la afición del paracaidista y su sucesor, Nicolás Maduro, a traficar con toda clase de drogas. Son los grandes camellos de Iberoamérica. En Venezuela no se mueve un gramo de coca, hachís o heroína sin el consiguiente peaje.

Una democracia debe contar siempre con un sistema de contrapesos basado en la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial

Tres cuartos de lo mismo había hecho una década antes Alberto Fujimori que, al igual que los dos anteriores, se hizo con la Presidencia en las urnas en 1990. El Chino se cansó muy pronto de tener que convivir con la prensa, con los jueces y con una oposición que escudriñaba sus aires totalitarios a cara de perro. No habían pasado ni dos años cuando consumó ese autogolpe conocido como Fujimorazo que consistió básicamente en disolver el Congreso de la República y en intervenir todos los órganos judiciales del Perú: el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Fiscalía y la Contraloría General de la República.

Todos los teóricos del Pensamiento Político coinciden en que para que una democracia sea digna de tal nombre debe contar con un sistema de contrapesos basado en la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es un círculo virtuoso: cada uno de ellos controla a los otros dos para evitar los excesos y los abusos. Es lo que los politólogos denominan «equilibrio de poderes». Aunque fue John Locke el primero que profundizó en este principio sustantivo de una democracia, proveniente de la Grecia clásica, corresponde a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, el copyright de la moderna separación de poderes con su Espíritu de las Leyes como magistral resumen de lo que ha de ser un régimen de libertades.

Alfonso Guerra, el malo del felipismo, no el bueno de ahora, zanjó la polémica originada por la irrupción del PSOE de los 202 diputados en el Poder Judicial: «Montesquieu ha muerto». Los socialistas cambiaron el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder

Judicial (CGPJ), es decir, el gobierno de los jueces, porque no habían conseguido imponer su diktat en las resoluciones que afectaban a sus grandes leyes. Hasta entonces se había cumplido escrupulosamente la letra y el espíritu de la Constitución: 12 de los 20 vocales del CGPJ los elegían los miembros de la carrera judicial y el resto los diputados y los senadores. De aquellos polvos vienen buena parte de estos lodos sanchistas.

Aquel tercer año de la era González se pegó el primer tiro a la independencia judicial convirtiendo en normal la anormalidad que supone que los gobernantes metan sus sucias manos en la Justicia, que «los políticos elijan a los jueces que luego tienen que juzgarlos», en feliz expresión de ese Alberto Ruiz-Gallardón que por culpa de Mariano Rajoy se quedó con las ganas de volver a cumplir el artículo 122 de la Constitución que imperaba hasta ese 1985 de infausto recuerdo.

Que Pedro Sánchez acepte que el Congreso se autoconstituya en una suerte de VAR de las sentencias es una fascistada de marca mayor

Carles Puigdemont nos metió el jueves a todos los españoles una manita de ésas que acostumbraba a endosar el Barça de Guardiola al Real Madrid de finales de la primera década de los dos miles, con o sin Negreira. Esto último representa una obviedad cuya responsabilidad tiene clarísimos nombre y apellido: Pedro Sánchez. Pero más allá del triunfo de quienes subvirtieron la legalidad para convocar un referéndum ilegal y declarar la independencia está algo en lo que hemos reparado mucho pero no lo suficiente: la definitiva aniquilación de esa independencia judicial que tanto odia el obseso del Falcon. Un obseso del Falcon que, no lo olvidemos, abroncó fuera de sí a un acojonado periodista de Radio Nacional: «¿De quién depende la Fiscalía, de quién depende, de quién depende?». Una frase que dejaba implícitamente entrever cuáles eran sus verdaderas intenciones respecto a otro de los poderes del Estado.

Y entre todas las salvajadas legales consumadas el jueves hay una que estremece, que liquida definitivamente la independencia de fiscales y magistrados: esas comisiones parlamentarias de investigación que se van a constituir para rearbitrar resoluciones judiciales sobre causas ajenas al 1-O. Lo que los habilísimos negociadores de Junts llaman «casos de lawfare» en alusión a esa doctrina del wokismo alumbrada para cuestionar o paralizar las imputaciones de dirigentes de toda condición de la extrema izquierda internacional. El objetivo es, con razón o sin ella, atribuir cualquier imputación o condena a a una persecución política.

Que el presidente del Gobierno acepte que el Congreso se autoconstituya en una suerte de VAR de las sentencias es una fascistada de marca mayor. Es algo más que poner bajo sospecha a jueces, magistrados e incluso fiscales: supone llamarles prevaricadores. Si hay que rearbitrar decisiones judiciales es tanto como presuponer que nuestra Judicatura es mayormente corrupta, que hay que vigilarles porque acostumbran a dictar resoluciones injustas a sabiendas. Un tic totalitario mayúsculo más propio de Erdogan, Putin o Mohamed VI que de un dirigente democrático europeo y que reduce a la condición de juego de niños todo aquello de lo que se acusa a Viktor Orbán.

Que la amnistía es una ilegalidad como la copa de un pino lo dijo, además del fascista de Eduardo Inda, el propio Pedro Sánchez a 72 horas de las últimas elecciones generales:

—El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución—.

Moraleja: Pedro Sánchez ha vulnerado media legalidad y parte de la otra al conceder la amnistía a 4.000 de los cabecillas de ese procés que no fue precisamente la Revolución de Terciopelo de Václav Havel sino un proceso sedicioso con no menos de 300 actos violentos. Que la amnistía es ilegal lo dice implícitamente esa Carta Magna que en su artículo 62 prohíbe los indultos generales. ¿Si proscribe unos indultos generales que eliminan la pena pero no el delito cómo va a permitir una amnistía que anula ambas cosas?

El imperio de la norma se ha ido definitivamente al carajo con este ‘Sanchazo’ que nos hace retroceder a tiempos preconstitucionales

La amnistía de Sánchez retrata a la democracia española en el escenario internacional como un sistema bajo sospecha en el cual se detiene, procesa y encarcela injustamente a la gente. Una medida de gracia de este tipo se emplea para extinguir condenas de regímenes inmorales como, por ejemplo, hizo el tándem Juan Carlos-Adolfo Suárez con las sanciones penales promulgadas por los tribunales franquistas.

La amnistía deja a la altura del betún no sólo a las diferentes instancias judiciales que participaron en la respuesta penal al levantamiento del 1-O sino también al ministerio público y a una Guardia Civil y una Policía que se dejaron la piel en la defensa del Estado de Derecho en aquellas semanas en las que nuestra democracia vivió peligrosamente. Ya verán como, más pronto que tarde, se desata una serie de querellas por prevaricación contra Llarena, Marchena y cía y de denuncias por detención ilegal contra los agentes de la autoridad, muchos de los cuales acabaron en la UVI y jubilados anticipadamente por la revolución de las sonrisas.

Lo del verificador internacional, lo de las reuniones PSOE-Junts en Suiza, como si el Gobierno de España fuera ETA, dibuja la imagen de un país más próximo al franquismo que a lo que se estila en la Unión Europea, en Japón, Australia o los Estados Unidos. Pero ése es otro cantar al que hincaremos el diente en las próximas semanas cuando veamos al Ejecutivo sometido al arbitrio de un mediador porque no somos un Estado de Derecho como mandan los cánones.

Sin separación de poderes un sistema de libertades es mera apariencia. Purita filfa. Cuando el poder ejecutivo anula al judicial y al legislativo estamos a dos minutos de una tiranía. Lo llamaremos autocracia, lo denominaremos dictadura, pero en rigor no podremos referirnos a nuestro sistema político como una democracia. Desde siempre el legislativo dependió en la España del 78 del ejecutivo, nada que ver con lo que sucede en el mundo anglosajón donde hay libertad de voto y donde el diputado o el senador únicamente rinden cuentas a los ciudadanos de su circunscripción, no al partido. Especialmente patético es lo que hemos vivido estas semanas con Francina Armengol negándose a poner fecha a la investidura de Pedro Sánchez porque no había recibido la orden de Moncloa. El rol de dique de contención a este Franquito de 1,90 que es el marido de Begoña Gómez lo había ejercido un poder judicial que desde este 9 de noviembre para la infamia está bajo sospecha y cuyas funciones son poco menos que papel mojado. El imperio de la norma se ha ido al carajo con este Sanchazo que nos hace retroceder a tiempos preconstitucionales. Felipe González dejó herido de muerte a Montesquieu en 1985 y ahora Pedro Sánchez le acaba de pegar el tiro de gracia. Nunca en 48 años tuvo tanto sentido recordar que sin esa separación de poderes que es el primer mandamiento no hay democracia. Uno empieza a pensar que los venezolanos exiliados en España no tiran de hipérbole cuando advierten machaconamente:

—Todo lo que está pasando acá ya lo vivimos allá—.

Por cierto: lo de los gases lacrimógenos del lunes es todo un síntoma.