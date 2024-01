Sánchez impone su ley y tritura el Estado de Derecho

Tras las enmiendas a la Ley de Amnistía, fuentes del Tribunal Supremo dan por hecho que no quedará más remedio que levantar las medidas cautelares contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont, lo que supone dejar sin efecto la orden de busca y captura por la cual no puede volver a España. El caso pasará a la Sala de lo Penal que presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para, antes de archivar la causa, que sea la corte europea quien decida si la ley encaja o no en el Derecho comunitario.

En definitiva, el Supremo admite que sus posibilidades de condenar a los líderes del procés se verán plenamente limitadas ante la entrada en vigor de una norma que está hecha expresamente para que Puigdemont salga indemne y para que al alto tribunal carezca de instrumentos para procesar al presidente de Junts. En suma, que el alto tribunal confía en que sean los tribunales europeos quienes tumben la amnistía, pues resulta evidente que el Constitucional, con una mayoría afín a Pedro Sánchez, ya ha dado muestras sobradas de que va a colaborar activamente en la bendición constitucional de la norma con las que Pedro Sánchez se ha garantizado su continuidad en la Moncloa. Las mismas fuentes del Supremo insisten en que, sin necesidad de las nuevas enmiendas, la ley inicial ya dejaba al tribunal sin margen de maniobra, por lo que en el mismo momento en que vea la luz en el BOE Carles Puigdemont podrá regresar a España sin temor a ser detenido.

En conclusión, el golpe al Estado de Derecho promovido por Pedro Sánchez se articula a través una doble vía: despejar el horizonte penal de los sediciosos con la ley y minar al máximo las posibilidades de respuesta del Tribunal Supremo. En estas circunstancias, sometida la justicia española, la única posibilidad de que Sánchez no se salga con la suya vendrá, si es que viene, de Europa.