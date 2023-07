Sánchez ganó el plebiscito al Abascal ‘imaginario’

Si se analiza con atención la campaña de Sánchez, se podría concluir con justeza que todo lo que dijo y repitió hasta el paroxismo fue que «vienen los ultras…». Sin más.

Hábilmente, retorciendo las palabras y los argumentos que algunos de los máximos dirigentes de Vox iban pronunciando, Sánchez logró inocular el Abascal imaginario a un gran porcentaje de la izquierda, especialmente en Cataluña, tras decir que si llegaba al poder y en Cataluña continuaba la situación de «insumisión» al orden constitucional, aplicaría un 155 «de hierro». Escrito de otro modo, convirtió el 23J en un plebiscito sobre este partido y la derecha en general tras haber perdido el convocado el 28M. Y ganó. Ésta es la realidad de los hechos que son, por lo demás, incontestables.

Recuerdo que hace ya bastantes años, cuando Vox comenzaba su larga caminata, le dije a Abascal que dividir el voto en este espectro era un mal servicio a España. Entonces gobernaba Rajoy y éste les daba argumentos para levantar un partido de derecha sin complejos. Sigo pensando lo mismo. No hará falta explicitar que cualquier ciudadano libre tiene todo el derecho a levantar la bandera que estime conveniente. El 23J sumados los votos del PP y Vox sobrepasan de largo los 11 millones de votos… Con eso está todo dicho.

La estigmatización del partido de los conservadores es un hecho, una realidad tan meridiana como descriptible y sus responsables no han sido capaces de poner el cliché bajo siete llaves como el sepulcro del Cid. Ello no quiere decir en absoluto que los sambenitos se correspondan con la realidad. Las cosas en política no son como son, sino como parecen. En este sentido, con toda modestia me permito aconsejar a sus dirigentes, algunos de ellos con gran empaque técnico y gran capacidad dialéctica como Iván Espinosa de los Monteros, pensar antes de hablar.

Básicamente, ¿por qué Vox, a pesar del último varapalo, sigue con tres millones de votos? Por corto y por derecho: porque esos votantes, quizá antes del PP, no se fían de este partido y quieren que los populares sientan el aliento de los de Abascal detrás de su cogote, muy especialmente, en los asuntos transcendentales, entre ellos el histórico de la Nación y los culturales.