Sánchez convierte Pamplona en la zona cero de la infamia

El pacto por el que el PSOE de Pedro Sánchez entregará el poder a los proetarras de Bildu en Pamplona alcanzará hoy el punto máximo de la infamia cuando el bastón de mando municipal le sea entregado a Joseba Asirón de manos de la actual regidora y vencedora de los comicios del pasado mayo, Cristina Ibarrola, de UPN.

Lo ocurrido es la prueba del nueve del nivel de degradación moral del socialismo español, incapaz siquiera de respetar la memoria de quienes por defender los valores democráticos, entre ellos no pocos socialistas, pagaron con su vida el precio más alto. Para Sánchez, eso no importa, porque las víctimas del terrorismo no cuentan cuando se trata de asegurarse su permanencia en el poder. El dolor, el espanto y la sangre derramada nada importan para quien ha subvertido de forma miserable los valores éticos más elementales. Sánchez ha convertido Pamplona en la zona cero de la estulticia, en el laboratorio de pruebas para su plan miserable. Pamplona es el punto de partida, porque su proyecto es de largo recorrido y tendrá en el futuro etapas mucho más negras todavía.

Recordar a Pedro Sánchez presumir del apoyo de su partido a UPN para que se hiciera con la alcaldía de Pamplona -ni hace un mes de aquello- es darse de bruces con el rostro más descarnado de la hipocresía, porque cuando pronunció aquellas palabras ya había alcanzado con los proetarras de Bildu un pacto para desalojar a Cristina Ibarrola del consistorio pamplonés. Es así el personaje, un cínico sin escrúpulos que ha vendido su dignidad y su palabra a cambio de seguir en el poder. Pero esta vez el precio resulta insoportable, porque es Bildu -los herederos de una banda de asesinos- quien sale ganando.

Y su victoria es como si bailaran sobre la sangre derramada de las víctimas de ETA, una afrenta insoportable que se ha consumado por la inconmensurable vileza del presidente del Gobierno. Ya no respeta ni a los muertos, incluidos los de su propio partido.