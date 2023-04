Sánchez, a caño abierto, pero a los agricultores ni una gota

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ir a la guerra contra la Junta de Andalucía, que gobierna el PP de Juanma Moreno, por la decisión de este de permitir el regadío en determinadas zonas del entorno de Doñana, habida cuenta del gravísimo problema que sufren las familias de la zona por falta de agua, algo que impide que puedan trabajar sus tierras. El socialcomunismo ha salido en tromba exhibiendo un hipócrita ecologismo, sin importarle lo más mínimo que centenares de familias no tengan ni para vivir. Lo más lacerante es que mientras el Gobierno pretende abandonar a su suerte a millares de agricultores, el pasado verano destinó 24.567,36 euros de los fondos europeos a instalar un dispositivo para la generación de agua potable en el Palacio de las Marismillas, en el Parque de Doñana (Huelva), uno de los inmuebles del Estado que el líder socialista suele utilizar como lugar de descanso. Según consta en el expediente consultado por OKDIARIO, el contrato tuvo por objeto «el suministro de una máquina generadora atmosférica de agua potable para el Palacio de las Marismillas de Doñana, Almonte (Huelva), englobado en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation)».

La justificación es que el Palacio de Las Marismillas de Doñana, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, entidad pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «no cuenta con acometida de agua de la red pública y cuenta con el sistema de abastecimiento y depuración de la recogida de aguas pluviales». Por ello, según el Gobierno, para «cumplir con los requisitos básicos», se procedió a «la colocación de un equipo de generación de agua potable a partir de la condensación del vapor de agua del aire ambiente». O sea, Sánchez utiliza fondos europeos para que no le falta agua potable en su residencia de verano mientras condena a la miseria a miles de familias. Este era el Gobierno que iba a levantar un «escudo social» para que nadie se quedara atrás. Ya lo ven: a estos ecolojetas les importa una higa que los agricultores de Doñana no tengan agua para cultivar sus tierras, pero ellos acondicionan el Palacio de las Marismillas para que a Pedro Sánchez y su familia no les falte de nada. A caño abierto. Todo un ejemplo de solidaridad.