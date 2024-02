Sánchez y la arena del Sáhara

Estoy realmente consternado. Hace dos semanas que un amigo, administrador de un chat al que me había invitado generosamente, me expulsó con cajas destempladas de la conversación. Me sacó la tarjeta roja. El motivo es que había publicado un comentario en el que me declaraba crítico con el cambio climático de origen antrópico, que se ha convertido en algo parecido a una verdad revelada, en una suerte de religión que no conviene contrariar -lo mismo que sucede con el islamismo en los países occidentales- salvo que se esté dispuesto a afrontar la pena eterna. Hay varios premios Nobel de Física americanos que se han pronunciado en la misma dirección, pero que han pasado a ser desterrados del debate público y condenados al ostracismo, igual que los que apoyamos la determinación inexorable de Israel por liquidar de una vez por todas a Hamás.

En mi comentario sostenía que la tesis irrefutable del cambio climático causado por la avaricia y la sordidez humana, llevada al extremo, justificaría a los apóstoles del decrecimiento y del menor consumo energético, que es lo que, en el fondo, está detrás del movimiento levantisco de todos los agricultores europeos, acosados por regulaciones extremas y vetos que no están dispuestos a aceptar, con razón, los países más pobres, abocados al subdesarrollo permanente de triunfar finalmente las tesis de los chéveres de Schwab y los secuaces de Davos.

Lo más curioso de esta modesta -y quizá ridícula- historia personal es que mi amigo, el que me ha puesto la cruz, había ideado un chat de gente sensata, profesionalmente intachable y también bienintencionada, a fin de trabajar por la prosperidad de la nación. La sorpresa ha sido que el administrador, igual que muchos de los participantes a los que atribuía sentido común, albergan, a mi juicio, ideas extraviadas sobre cómo podríamos insuflar cierto oxígeno a un mundo convulso y una nación moralmente exangüe.

Sólo se me ocurre una explicación al desconcierto que me inquieta. Hoy la mayor parte de nuestros compatriotas, o ya han sido abducidos por la eficaz propaganda del régimen de Sánchez, o bien empiezan a dar serias muestras de estar contaminados por el veneno del colectivismo. Es difícil, incluso entre la gente presuntamente más cabal, no asistir a un episodio o arranque de concesión a la verdad establecida, al canon graníticamente establecido por quienes nos gobiernan en la impunidad más absoluta, sin atisbo de pudor ni escrúpulo que valga.

Los ejemplos de temple y de oposición inexorable a la dictadura de lo políticamente correcto son escasos y rabiosamente demonizados al instante por los juglares del poder, de manera que la mayoría sucumbe cada vez más pronto -sin oponer resistencia- a la incomparecencia, el silencio o la depresión. Hasta los más fieles y convencidos del gen científico, que consiste en atender los descubrimientos probados, por molestos que resulten y desafíen nuestros prejuicios más acendrados, abominan de lo que llaman negacionismo climático, en una obscena comparación con los que todavía no admiten el Holocausto. Hasta los más conspicuos liberales se resisten a bendecir, por ejemplo, el hecho insólito y luminoso del triunfo en Argentina de Javier Milei, volcado en el sueño de convertir aquel gran país en una nación capaz de vivir en libertad, a sabiendas de que arrostrará la enemiga planetaria.

Repentinamente, la mayoría de la gente decente -¡¡en España!!- parece convertida en fervorosa peronista, sin tener en cuenta la maldad intrínseca de un movimiento político que sólo ha esparcido miseria y crimen desde hace décadas. La casi totalidad de los compatriotas ya no repara en el ataque brutal de Hamás que desencadenó la actual guerra; ha recaído en el antisemitismo y la judeofobia que tristemente siempre ha formado parte de nuestra historia, en lugar de desear suerte a Israel, que aturdido por la molicie generalizada de aroma occidental, no supo prever la cruenta agresión que preparaba el islamismo radical ayuno de civilidad. Yo deseo con todas mis fuerzas que liquide a Hamás y a todos los debeladores del mundo libre en aquella región salvaje por la que no ha florecido la Ilustración, incluso a cualquier precio, que siempre será inferior a la factura que giran los evangelistas del mal.

Aquí en España, la tragedia no es despreciable. Está impulsada por la carcoma del gasto público, no sólo destinado a comprar voluntades o a propiciar el enriquecimiento ilícito de los círculos de poder y de su parentesco y descendencia -practicando descaradamente el nepotismo-, sino a destruir la moral pública y la capacidad de generación de riqueza que anida en todas las personas dejadas en libertad. Gran parte de los ciudadanos sólo aspira a un empleo público, normalmente mejor remunerado que en el sector privado, ajenos al riesgo y la aventura que han presidido siempre la creación de valor y califican a las naciones más pujantes y ricas; o en su caso a un subsidio que les ayude a superar las estrecheces de la vida diaria sin tomar responsabilidad alguna y naturalmente compatible con la chapuza de rigor, es decir, con la irregularidad económica y el fraude fiscal. Como en Argentina, y en la mayor parte de los estados sudamericanos fallidos.

Es desolador que el plan de amnistía de Sánchez para conservar a toda costa el poder cuente con el favor de al menos la mitad del país -si no más-, acríticamente persuadida de que contribuirá a mejorar la convivencia en Cataluña, donde la mayoría gobernante mira con un odio cerval a España, sus multitudinarios seguidores han perdido cualquier clase de lazo afectivo con sus vecinos y las posibilidades de crear las condiciones para alumbrar prosperidad económica y empleo se han esfumado por completo.

Jamás habíamos tenido un presidente emotivamente tan gélido y desconsiderado como para no mostrar clase alguna de condolencia y cariño por los guardias asesinados en Barbate, o tan soberbio como para sostener a un ministro del Interior que hace ya tiempo que debía haber sido depuesto del cargo que deshonra. Nunca se había llegado al punto de irresponsabilidad de destruir los pesos y contrapesos que consagran la separación de poderes, ni los jueces habían estado sometidos a la presión asfixiante para plegarse a los caprichos de un Ejecutivo mendaz y corrosivo en medio de la indiferencia general, cuando no la galantería e incluso el apoyo sectario de buena parte de la opinión pública. Nunca en la historia se había llegado a tal nivel de división y de crispación social, ni hemos visto un propósito tan descarado y firme de aniquilar al adversario, al que se detesta sin paliativo capaz de curar la patología.

En medio de la debacle y de la ignorancia general, la economía parece estar funcionando como un espejismo o, peor aún, como un narcótico. No importa que el crecimiento exiguo esté apalancado en exclusiva por el consumo público, la creación de un ejército de funcionarios y el alimento constante de la deuda. Ni que el peso del sector oficial haya alcanzado un nivel creciente y asfixiante, desplazando a la iniciativa privada y cegando la libertad de mercado mientras el Gobierno criminaliza a las empresas o estigmatiza el sano deseo de ganar dinero y progresar monetariamente todo lo posible.

La victoria contra todo pronóstico de Milei se ha producido a pesar del inveterado poder de seducción del peronismo, con sus promesas de aumentar los subsidios, las ayudas de toda índole, las pagas indiscriminadas. Y ha sido una sorpresa que hayan sido sobre todo los jóvenes, el principal objetivo de este mensaje corruptor, los que se hayan plantado. Sería una pésima noticia que España tuviera que llegar al nivel de deterioro institucional y de degradación económica alcanzado por Argentina para poder derrocar al líder más siniestro y perturbador de la historia del país. Y una pena que hayamos aprendido tan poco de la sentencia premonitoria de Churchill: «Si pones comunistas -o socialistas, lo mismo da- a cargo del desierto del Sáhara, en cinco años habrá escasez de arena».