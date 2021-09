El juez del caso Dina, en el que se investiga la responsabilidad de Pablo Iglesias en la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora Dina Bousselham, ha ordenado a la compañía Samsung que facilite a la Policía Científica las claves para poder acceder a la tarjeta SD de Bousselham. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha enviado ese requerimiento a la compañía telefónica después de que la multinacional haya denegado estos datos a los agentes de la Policía alegando que se trata de «información confidencial» y que, por tanto, necesitan un requerimiento judicial. Pues ya lo tiene. Resulta sencillamente asombroso que la multinacional se niegue a dar cumplida cuenta de la petición del magistrado, porque eso es un delito de desobediencia. La negativa de la compañía no puede salirle gratis, no sólo porque hacer oídos sordos a la justicia está contemplado en el Código Penal, sino porque tendrá que hacer frente a la pérdida reputacional que implica no querer colaborar con los tribunales de justicia. ¿Qué trata de esconder Samsung? ¿A qué intereses sirve?

La negativa de la compañía a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha retrasado el procedimiento y, por este motivo, los agentes todavía no han terminado el informe que determinará la participación de Pablo Iglesias en la destrucción de la tarjeta. Al juez se le ha acabado la paciencia y ha requerido a la multinacional coreana para que facilite las claves solicitadas, advirtiéndola de que su negativa es constitutiva de delito. Le ha pedido que «facilite el pinout del interfaz NAND de la micro SD» que está siendo objeto de la investigación.

Samsung no puede seguir negándose a colaborar con la justicia. Está en juego se credibilidad como compañía. Será muy poderosa, pero no tanto como para no cumplir con los requerimientos de un juez.