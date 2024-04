Parece que como la ETA casi gana las elecciones vascas no hay nada más que se pueda comentar al respecto de la contienda, y es parcialmente verdad en términos morales. Cuando los del tiro en la nuca entran en la ecuación hasta el golpista que huye escondido en un maletero parece un valiente demócrata. En cualquier caso, me niego a aceptar la premisa. Tan culpables son los ejecutores como los que crean el caldo de cultivo para propiciar que ejecuten. El miedo del PNV debe ser música para los oídos de la decencia de cualquier mortal.

Aun así, volvamos al mundo de los que en vez de matar se dedican simplemente a ser despreciables. Y dentro de ellos, a nuestra categoría favorita: la izquierda de la izquierda. Reconozco una cierta decepción porque deseaba con todo mi ser que Podemos entrara en el Parlamento Vasco y Sumar no, por supuesto no por convicción ideológica sino porque aquí hemos venido a jugar y cuando el drama cambia de bando lo único sensato que uno puede hacer es sentarse a disfrutar del espectáculo.

Yolanda Díaz consiguió hacer un ridículo limitado el domingo: en vez de ser extraparlamentaria como en Galicia, su tierra natal; en las vascongadas no la conocen tanto y han decidido otorgarle un escaño a su candidata de Álava, que a la postre es de Izquierda Unida y como usted y yo sabemos los designios de Garzón (o del que le sustituya) son inescrutables, así que dejémoslo en que tiene medio escaño y en la legislatura Dios o Sabino Arana dirán dónde acaba la señora que le recogerá el acta.

Ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, pero durante meses, e incluso años, Iván Redondo y el entramado mediático de la sanchosfera nos intentaron convencer de que Yolanda Díaz era nuestra Evita Perón de Hacendado, una especie de mezcla entre Jacinda Arden, Alexandra Ocasio-Cortez y Margot Robbie en su papel de Barbie; una comunista de Rolex y zapatos de 1.000 euros el par luchando por la justicia salarial y una guerrera contra el consumismo gastando un salario mínimo interprofesional a la semana en el Zara de Plaza de España para deleite y disfrute de los lectores de OKDIARIO.

El fenómeno Sumar, construido bajo la premisa de que los españoles, las españolas y los españolos somos oligofrénicos medios incapaces de entender una oración gramaticalmente compleja en nuestro idioma; ha sido una mentira inconmensurable desde el principio. Heredaron y dilapidaron el capital político de Podemos, y además se aprovecharon de la pujanza de marcas que sí que han marcado una diferencia en el espacio político de sus territorios, al contrario que Díaz. ¿O es que la victoria de Manuela Carmena no fue la prueba de que una izquierda caviar podía triunfar? ¿No era Mónica Oltra el paradigma de mujer empoderada para su espectro ideológico? ¿Y Ada Colau, no era una activista de verdad? ¿No es Teresa Rodríguez una madre coraje? Yolanda Díaz aspira a ser todo esto y por supuesto no es nada, como sus propios resultados indican.

Dentro de este panorama desolador, los partidos políticos que han compuesto la plataforma Sumar se enfrentan ahora a un problema no menor: han creído que se convertirían en mayoritarios en toda España gracias al liderazgo de una nadie con ínfulas de Rosa Parks y ahora están empezando a comprobar que de todas las operaciones matemáticas posibles el nombre Yolanda más que Sumar está empezando a Restar. Que en el universo en el que Mónica García y Rita Maestre han sido un dolor de cabeza real para figuras políticas como Ayuso y Almeida la vicepresidenta del Gobierno de España no sea capaz ni de quitarle un escaño a Alfonso Rueda da, cuanto menos, que pensar un poquito.

¿Cómo han podido creerse un marketing dirigido a personas con un nivel intelectual propio de un niño de 8 años? ¿No son estos los grandes académicos de las universidades extranjeras que nos hablan desde la atalaya moral de la sapiencia?

Quizás es que el velo que se ha caído es ese: que mientras las élites Sumaritas debaten sobre la identificación de género y la destrucción del planeta patrocinado por Ecoalf, sus bases siguen preguntándose por qué alquilar una habitación en Madrid vale más que el último ticket de Zara de Yolanda Díaz. O despiertan, o mueren en el intento.

Desde la fachosfera, por supuesto, quedan ustedes invitados a palomitas ilimitadas para disfrutar del espectáculo.