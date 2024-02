¿Recuerdan cuando el PSC decía que a Valencia y Murcia no había que darles ni una gota de agua?

Conviene hacer memoria y recordar el papel jugado por el PSC en 2003, cuando la sequía se cebó con el Levante español y la Comunidad Valenciana solicitó agua del Ebro a Cataluña: «Ni una gota», señaló entonces Pasqual Maragall. Su argumento fue que «no es justo que el agua del Ebro llegue a comunidades que no implantan políticas de ahorro y que no necesitarían el agua que piden». Más de veinte años después, las tornas han cambiado y es Cataluña quien necesita agua. El Gobierno de Sánchez ha decidido llevar agua desalada en buques cisterna desde el puerto de Sagunto (Valencia) hasta la capital catalana y, a diferencia de lo que hicieron los socialistas entonces, el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón se ha mostrado «a favor de la solidaridad hídrica entre regiones». Obsérvese que el argumento del PSC en 2003 era que ni Valencia ni Murcia, gobernadas entonces por el PP, habían hecho sus deberes para tener suficiente abastecimiento de agua. De modo que, en un soberbio ejercicio de insolidaridad, el socialismo catalán vino a decir que las consecuencias de la sequía que se cernían sobre Valencia o Murcia no eran su problema.

Ese argumento podría volvérseles hoy en contra, porque el separatismo catalán lleva años concentrando todas sus energías en el proceso independentista, abandonando de manera miserable los problemas reales de los catalanes. Ahora, la sequía ha desnudado las mentiras del secesionismo. La falta de inversión en infraestructuras hidráulicas es palmaria, hasta el punto de necesitar el agua de otros territorios, pero la solidaridad del Gobierno valenciano contrasta con la indecente respuesta dada entonces por el Gobierno catalán del socialista Pasqual Maragall. Valga esta comparación para subrayar que la generosidad de un Gobierno del PP como el valenciano se da de bruces con el egoísmo exhibido por aquel Gobierno catalán de socialistas y ERC. Veinte años que sirven para poner a cada uno en su sitio: a unos en el centro de la España solidaria; a otros, en el epicentro mismo de la insolidaridad.