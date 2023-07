Quien siembra dudas no es Feijóo, sino un Gobierno mudo ante el caos del voto por correo

Han bastado unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo animando a los trabajadores de Correos a un esfuerzo añadido en el reparto de voto «para que los españoles puedan votar y ejercer sus derechos constitucionales» para que la izquierda y sus terminales mediáticas se hayan lanzado en contra del presidente del PP, acusándole de sembrar dudas sobre el voto por correo. Vamos a ver: ¿cómo no dudar si los propios sindicatos están denunciando la falta de personal y subrayando que un tercio de los solicitantes del voto por correo no han recibido aún la documentación electoral? Lo cierto es que de los más de dos más millones de solicitantes de voto por correo -algunos lo hicieron hace más de un mes- más de 700.000 siguen esperando a que la documentación les llegue a sus domicilios, sin que la dirección de Correos haya dado explicación alguna. Que el presidente del organismo púbico, Juan Manuel Serrano, sea íntimo del presidente del Gobierno no anima a la confianza y es absolutamente normal que miles de españoles tengan la mosca detrás de la oreja, entre otras cosas porque los refuerzos prometidos se han quedado, por ahora, a la mitad.

Las dudas surgen, sobre todo, por el silencio de Correos, que pretende trasladar una imagen de normalidad cuando son los propios trabajadores los que están denunciando los retrasos como consecuencia de la falta de medios y las complicaciones añadidas. Que la izquierda y sus terminales mediáticas arremetan contra Feijóo es toda una demostración de hipocresía. Lo que tiene que hacer el Gobierno es salir a dar explicaciones, porque ante el silencio del Ejecutivo lo que sabemos es lo que cuentan los trabajadores de Correos. Y lo que que cuentan no invita precisamente a a la tranquilidad, porque la situación que describen se resume en una palabra: caos