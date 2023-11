¿De qué tienen miedo nuestros docentes?

Tras ocho años de vacaciones reivindicativas en los que no han dicho ni mu, 454 docentes han salido a la palestra para llamar a la «reorganización de las asambleas» en los colegios e institutos públicos de Baleares con el objetivo de rechazar la libre elección de lengua (voluntaria para los centros que así lo deseen) anunciada por el Govern de Marga Prohens y neutralizar, a modo de defensa preventiva, «el discurso criminalizador» contra unos docentes que al parecer se verían ahora en el disparadero, en un «contexto hostil» dicen, desde que la «extrema derecha está en las instituciones».

Ocho años de vacaciones reivindicativas en los que estos 454 docentes han pasado por alto los cambios drásticos, disfuncionales y disruptivos que ha supuesto la aplicación de la LOMLOE (2020) por parte de un Martí March al que parecía que le iba la vida en ello. Por cierto, mientras España con la ley Celaá acaba de reafirmarse en la educación basada en competencias -metodología que vuelve a marginar los conocimientos-, países pioneros en abrazar esta moda pedagógica, como Escocia, la están abandonando a la vista de su fracaso.

Ocho años de vacaciones en los que estos 454 docentes han enmudecido contra el controvertido proceso de funcionarización de más de 2.500 interinos que sin haber superado oposición alguna han gozado incluso de prioridad a la hora de elegir centro frente a quienes habían aprobado las oposiciones de este año. El malestar en los institutos entre los funcionarios de carrera es mayúsculo con los nuevos funcionarios, considerados a todas luces de segunda división y tratados como tales en algunos claustros y departamentos.

Ocho años de vacaciones reivindicativas en los que estos 454 docentes se la han envainado ante la sobrecarga brutal de trabajo que ha representado para el cuerpo docente la llamada transformación digital educativa con el abandono definitivo de los libros de texto y su reemplazo por las nuevas tecnologías (tabletas, pizarras electrónicas, conexión desde casa a través de terminales, multitud de aplicaciones ofimáticas de tipo didáctico), una innovación en toda regla que redobla la carga de trabajo de los profesores a la hora de preparar las clases y que precisan, previamente, de una formación intensiva que debe acreditarse incluso con un certificado digital.

Nada que objetar si las nuevas tecnologías se reducen a un recurso didáctico más al servicio de la mejora de la enseñanza y no se confunden de nuevo medios y fines. Desgraciadamente, estos medios -recursos- terminan a menudo convirtiéndose en otro entretenimiento más que, en lugar de mejorar el aprendizaje, no hacen sino entorpecerlo al perder de vista los verdaderos fines de la enseñanza. Algunos países, como Suecia, ya se están cuestionando seriamente la digitalización educativa ante los malos resultados de comprensión lectora de la última prueba PIRLS. España, como siempre, abraza tarde y de forma entusiasta las modas pasajeras que otros países más adelantados ya están desechando por ineficaces. Los políticos españoles, caprichosos y movidos por su deseo de estar a la última, ni siquiera son inteligentes en eso, en dejar a los demás países que hagan sus probaturas pedagógicas con sus propios conejillos de Indias para, una vez evaluados los resultados, implantar en España sólo aquello que realmente les ha funcionado.

Ocho años de vacaciones en los que a estos 454 docentes ni siquiera parece haberles importado que desde algunas facultades de la UIB se hayan emitido las primeras señales de alarma ante el subterráneo bagaje matemático con el que emprenden su viaje universitario los nuevos aspirantes a físicos, ingenieros, biólogos y matemáticos.

Tampoco han levantado la voz durante estos ocho años de pax educativa ante la degradación que en todos los sentidos, con múltiples episodios de violencia y con una indisciplina rampante y reptante cuyo pavoroso alcance sólo conoce un cuerpo de inspectores que no da abasto, vienen sufriendo los institutos públicos de los que huyen despavoridos una media de 400 profesores al año, frustrados y decepcionados de haber consagrado sus vidas a la docencia donde, a día de hoy, apenas pueden enseñar ya nada.

Ocho años durante los que este silencio estruendoso se ha debido en gran parte a la labor de zapa de unos sindicatos deslegitimados y desacreditados (como certifica una abstención cercana al 60% en los últimos comicios sindicales celebrados en diciembre de 2022) que tragan con todo si el aceite de ricino proviene de la izquierda gobernante. Sí había motivos, bastantes motivos como vemos, para movilizarse y «reorganizarse como asambleas» contra el deterioro de la enseñanza balear a la que, por añadidura, se ha dedicado un 50% más de presupuesto.

Tras soportar lo indecible durante estos últimos ocho años, de pronto salen a la palestra 454 docentes para advertirnos de la necesidad de reorganizarse ante lo que se les viene encima. «Ante las acusaciones, las difamaciones y los ataques que vendrán, tenemos que activarnos y podernos encontrar en aquellos espacios democráticos, de diálogo, de apoyo mutuo y de acción que son las asambleas de centro; y no permitir que los discursos de odio, que buscan generar sospecha en el trabajo del colectivo docente, puedan debilitar la relación entre las familias y la escuela», proclaman a una sola voz. Este lenguaje victimista es el mismo que estamos oyendo todos los martes en el Parlament balear por parte de Amanda Fernández (PSOE) y Maria Ramon (Més per Mallorca), lo que da una idea de la sintonía partidista y del sesgo ideológico de los abajo firmantes.

Al parecer, la libre elección de lengua que ampara la Ley de Normalización Lingüística, el Decreto de Mínimos y la Ley de Educación de las Islas Baleares, todos ellos bendecidos por el catalanismo y por la mismísima Marga Prohens que está encantada en tocar ninguna de ellas, se encuadraría dentro del llamado «discurso del odio». La libertad de elegir sería «odiosa» pero imponer una lengua vehicular obligatoriamente sería tal vez… ¿un signo de «amor»? Estudiar en el idioma materno, como reclamaba el catalanismo hace cuarenta años, tenía entonces un valor pedagógico e integrador indudable pero hacer ahora lo mismo en castellano sería a su juicio antipedagógico y excluyente. El argumentario del nacionalismo es tan variante y contradictorio como los abruptos cambios de opinión de Pedro Sánchez y sus secuaces.

Otra medida, como el pin parental, propuesta para que las familias puedan elegir el tipo de educación religiosa y moral de sus hijos, derecho consagrado por la Constitución, es ahora tachada por nuestros enojados docentes como «discurso del odio» y cerrilismo de familias «clasistas, machistas o racistas». En cambio, impartir obligatoriamente doctrina sobre la calentología, la ideología de género, la sociolingüística catalana o las injusticias del capitalismo debe ser percibido como algo científico, como una apertura de miras o como una forma de fomentar el espíritu crítico.

Líderes en horas de clase sin apenas resultados

Sí existe un buen motivo para que los 454 docentes tuvieran miedo, más allá del aterrizaje de la «ultraderecha» en las instituciones. Y sería que las familias empezaran a pedir responsabilidades a los docentes españoles por no haberse rebelado contra un sistema ideado por pedagogos que, con sus fracasados métodos constructivistas desde la LOGSE, han llevado a la enseñanza española a la ruina a pesar del fuerte impulso en recursos humanos y económicos.

Eurydice, una red de información educativa de la Comisión Europea, apuntaba recientemente que los jóvenes de nuestro país pasan en el aula un 40% más de tiempo que sus homólogos europeos. Pese a ello, y tal como refleja el último informe PISA correspondiente al año 2018, los alumnos españoles salen de la ESO con un nivel inferior a la media de la Unión Europea en las tres materias evaluadas: comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Por si fuera poco, los alumnos españoles dicen dedicar más tiempo extra en su casa para hacer los deberes o estudiar que el resto de países. El rendimiento lectivo en España sería al parecer un correlato de la baja productividad general del país. No aprovechamos el tiempo, tampoco en clase. ¿A qué vienen estas maratonianas jornadas lectivas en Baleares sin que ni siquiera estos docentes tan preocupados ahora por el auge de la «extrema derecha» se hayan planteado la jornada partida que sin lugar a dudas favorecería el rendimiento de los alumnos? ¿Qué se hace en el aula? ¿Tiene sentido incrementar el gasto en educación año tras año sin que dicho aumento redunde apenas en mejorar el nivel académico y formativo de nuestros estudiantes? España, no digamos Baleares, suspende cuando se le aplican los mismos estándares que el resto de países europeos.

Si el desplome de España en comprensión lectora respecto al informe PISA de 2014, con una pérdida de más de 20 puntos, ya encendió algunas señales de alarma, el informe PIRLS de 2021, el estudio internacional sobre comprensión lectora que se realiza cada cinco años a los alumnos de cuarto de primaria, no ha hecho más que constatar la cuesta abajo. España no sólo empeora respecto al último informe de hace cinco años sino que está claramente por debajo de los estándares de los países de la OCDE-28 y de la Unión Europea. Cataluña, por cierto, con su exitoso modelo de inmersión lingüística, logra los peores resultados de España junto con Ceuta y Melilla. Llama la atención el raquítico porcentaje de alumnos españoles con un nivel avanzado, sólo un 6%, y el altísimo porcentaje con un bajísimo nivel de comprensión lectora, nada menos que un 25%. Una auténtica tragedia escolar. Por cierto, Martí March, el mismo que ha impulsado la ¡robótica! en educación primaria en aras a rebajar la brecha de género entre las disciplinas tecnológicas y científicas, decidió no participar en la última prueba PIRLS, vayan a saber por qué, aunque nos lo podemos imaginar.

Este retraso en comprensión lectora es, por añadidura, todavía más preocupante si consideramos que en España las tasas de matriculación de 0-3 años y de 3-6 años son muy elevadas en relación a la Unión Europea, lo que significa que estamos desaprovechando oportunidades de aprendizaje en estas edades. Estos años adicionales de escolarización no estarían preparando mejor a nuestros niños para la educación primaria, toda una metáfora de un sistema educativo que, desde los 0 hasta los 18 años, parece no tener otra finalidad que la de convertirse en una enorme guardería en la que prevalece una función meramente asistencial destinada a conciliar la vida familiar sobre cualquier otra función académica o formativa.

En suma, estos 454 docentes enojaditos, humilladitos y ofendiditos nos vuelven a recordar, por si se nos había olvidado tras ocho años de vacaciones, que una parte significativa de los docentes constituyen las verdaderas fuerzas de choque de la izquierda. Naturalmente que hay motivos para rebelarse y movilizarse, muchos motivos como he ido enumerando, pero, a la vista de la situación escolar en Baleares, me cuesta discernir que entre tales motivos se encuentre el peligroso auge de la «extrema derecha».