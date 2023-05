Que te voten ‘Txapote’, ‘Antza’ y ‘Rentería’

Es curioso. El panfleto del PNV se conduele literalmente de que «ETA irrumpe en campaña» y afea la conducta a todos cuantos denunciamos que los asesinos, cómplices de Sánchez, figuren en las listas de Bildu, porque en opinión del libelo, somos unos desalmados que hoceamos en el drama del terrorismo para revertir la trágica situación actual de España. Esto que afirman de bucear aprovechonamente en el etarrismo no es una idea original del diario citado, es la respuesta también de Sánchez a quienes estamos fotografiando su repulsivo pacto con los asesinos de Casas, Pagaza, Blanco, Buesa, Ordóñez o Múgica. Pero es verdad: ETA se ha metido en la campaña que acaba de comenzar. Todo por la tontería, el pequeño detalle, la fruslería, ¡fíjense!, de que casi una cincuentena de etarras de toda la vida, algunos de ellos con delitos precisos de sangre, estén engrosando las listas de Bildu, el más fiel aliado de Sánchez y su irreconocible Partido Socialista.

Escuchando el pasado miércoles cómo el aún presidente eludía una contestación a esta evidencia, el cuerpo humano no se sabe a ciencia cierta si se estremecía por horror o por desprecio ante el alegato del sujeto. Claro está que la obediencia lanar de sus corifeos destilaba tanto asco como el propio comportamiento de su jefe. Y es que, por ejemplo, el martes, el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, recordaba que el artificialmente encendido en Toledo, García Page, lleva cinco años amparando que sus diputados y senadores en Madrid refrenden con sus votos todas las fechorías del presidente, incluidas, desde luego, las que se refieren a su concomitancia con los criminales de ETA. ¿Suena muy dura, hasta injusta esta última afirmación? Pues vamos a ver: ¿cómo llamar a un tipo como Sánchez y todos sus acólitos que llevan pactando más de un lustro con Bildu, el partido que ahora integra en sus listas a los criminales más abyectos?

ETA ha irrumpido en campaña porque la banda ya no mata porque el felón Zapatero y después su heredero Sánchez han otorgado a los pistoleros todo lo que estos canallas exigieron a tiros o con bombas más allá de los cincuenta años. Repásese a este respecto la olvidada «Alternativa KAS” y se comprobará cómo las cesiones que la banda planteaba para poner el seguro a sus Parabellum han sido cumplidas escrupulosamente por el Gobierno del Estado Español. La última ha sido la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras navarras. Todo esto ha sido graciosamente reconocido de tal forma que ¿para qué ETA va a seguir asesinando? Sus criminales ya no tienen edad para esconderse tras las mugas, nuestras Fuerzas del Orden les derrotaron en su totalidad y, además, ya gozan, sin tener que exponerse a pasar al trullo, de todo por lo que ejecutaron a casi un millar de inocentes. Todo.

Por tanto, sí, que te voten, Sánchez Pérez-Castejón, Txapote, Antza y Rentería, los matarifes que por fin, y al cabo de dos docenas de años, están siendo ya imputados como los responsables de muertes tan abyectas como las de Fernando Mújica, Buesa, Ordóñex o Miguel Ángel Blanco. Lo que ha revelado este periódico, sobre el próximo juicio a los jefes de ETA que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, se tiene que completar en pocos días con otra gran noticia: lo mismo sucederá con los gerifaltes de la banda que crujieron a tiros al concejal-mártir Gregorio Ordóñez. Le he escuchado estos días a un periodista espléndido, muy cercano a mi persona, que lo que se ha abierto ya es, con efecto retroactivo, toda una causa general contra las actividades mortíferas de los facciosos. Absolutamente de acuerdo. Si el aún presidente almacenara un ápice de decencia, hubiera procedido ya -y no lo ha hecho- a anunciar su ruptura total con el mundo asesino de la banda y de sus monagos actuales de ETA. Pero la honestidad y la integridad humana no son virtudes que acompañen a la tarea diaria del todavía presidente. Por eso hay que trabajar sin tregua para colocar a este individuo frente a la responsabilidad histórica de haberse conchabado con la escoria más inhumana de la sociedad. Es cierto que, también en estos días se han escuchado voces (numerosas por cierto) que han predicado la urgencia de arrumbar ya el caso ETA (así lo denominaba un personaje infecto en Radio Nacional) porque, según ellos, el hecho de que los criminales hayan abandonado el terrorismo debe ser recompensado por nuestra parte con un olvido generoso. ¡Porca miseria!

La campaña para el 28 se ha iniciado y naturalmente que existe la perentoriedad de lograr las inexistentes, hasta ahora, rebajas a nuestro confiscador IRPF, de reponer los delitos de corrupción, de saber qué se está haciendo realmente con los fondos europeos, de cumplir con la exigencia de la Unión Europea de revisar al alza de nuevo la malversación, de plantear dos pactos generales sobre el agua y la sequía, de construir un acuerdo de vivienda aherrojando las ingeniosidades carísimas de última hora de Sánchez, de elegir un Consejo General del Poder Judicial independiente del Ejecutivo, de mandar a los tribunales de Justicia por malversación de caudales públicos y prevaricación a ese infame manipulador (el mayor desde Romero Robledo) José Félix Tezanos, o de conocer sin ir más lejos, qué es lo que ha hecho clásicamente el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, regando con nuestros impuestos las parcelas dinerarias de su hermano. De aquí al domingo 28 hay que discutir de todo eso y mucho más porque no debemos olvidarnos desde luego de denunciar las mentiras pertinaces con que el aún presidente ha hibernado al país. Ésas también las tiene que pagar, pero, afortunadamente, ETA ha irrumpido en la campaña y no para causar tanto dolor como lo hizo durante cincuenta años, sino para que, definitivamente, sus agentes principales purguen en una cárcel eterna sus desmanes humanicidas. Por eso a ti, Sánchez, lo dicho: que te voten Txapote, Antza y Rentería.