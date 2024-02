Que alguien pare este horror

Los nombres de Amos Horn y Girald Korngold no resultarán conocidos para casi nadie, pero el testimonio de estos familiares de dos de los rehenes en poder de los terroristas de Hamás es sobrecogedor. Se cumplen cuatro meses del sanguinario ataque sorpresa perpetrado contra el sur de Israel -detonante de la acción militar contra Gaza- y convendría detenerse a reflexionar sobre el relato emocionado que estas víctimas de la violencia inhumana de una organización terrorista hacen de la situación.

Desde el 7 de octubre, Girald tiene que tomar pastillas para poder dormir porque no para de pensar en cómo se encontrará su hijo: «No sé si pasa frío o hambre, pero estamos seguros de que están violando a las mujeres». «Estamos aquí para dar visibilidad a nuestro problema y que no caiga en el olvido». Ese el problema, que el drama que están sufriendo las familias de los secuestrados pase a un segundo plano ante las imágenes de los bombardeos contra Gaza, como si fueran víctimas de peor condición.

El espanto no conoce fronteras, pero el relato de lo inmediato -el ataque constante de Israel sobre territorios palestinos- se impone al recuerdo de lo acaecido hace sólo cuatro meses, cuando los terroristas dejaron su huella sanguinaria en cada esquina. Amos Horn y Girald Korngold llevan sin recibir noticias de sus familiares desde aquel día. «Las rehenes liberadas me comentaron que mis hermanos están separados y a uno de ellos se lo han llevado con el ejército». Cuenta también cómo viven y qué comen: «Sólo un trozo de pan árabe», asegura, emocionado, Amos. Por su parte, Girald aprovecha la entrevista para lanzar un mensaje a su hijo: «Te queremos tanto que sólo te pido que tengas fuerza, queremos que vuelvas, toda la familia estamos haciendo todo lo posible para verte pronto». El testimonio de Amos y Girald es un desgarrador relato que no debería dejar a nadie indiferente, salvo a quienes llevan al extremo su totalitarismo ideológico y establecen diferencias según las víctimas estén de este lado o aquel de la frontera. Que alguien pare este horror.